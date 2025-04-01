Новый посол Франции прибыл в Россию

В Россию прибыл новый посол Франции Николя де Ривьер. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял у главы французской дипмиссии копии верительных грамот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

«Новый посол Франции в России господин Николя де Ривьер прибыл в Россию. Команда посольства желает ему всего самого наилучшего в ходе осуществления им своей новой миссии!» — говорится в сообщении посольства Франции в России.

Николя де Ривьер сменил Пьера Леви, занимавшего должность посла Франции в Москве с 2020 года. Он завершил дипломатическую миссию в августе 2024 года. С тех пор временным поверенным в делах республики в РФ был Захари Гросс.

Николя де Ривьер работал во французских посольствах в Гааге и Вашингтоне. С 2014 по 2019 год занимал пост генерального директора по политическим вопросам и вопросам безопасности в МИД Франции. В 2019-м был назначен постоянным представителем Франции при ООН.

Лусине Баласян