Объем торгов на Мосбирже в марте составил 149 трлн рублей

Московская биржа (MOEX: MOEX) подвела итоги торгов в марте 2025 года. За прошедший месяц объем торгов на рынках Мосбиржи составил 149 трлн руб. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в марте достиг 4 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 149,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На рынке облигаций объем торгов достиг 3,5 трлн руб. без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов — 164,5 млрд руб. Суммарный объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций, который достиг 329 млрд руб.

На срочном рынке объем торгов составил 13 трлн руб. Среднедневной объем торгов достиг 618,4 млрд руб. Объем торгов на денежном рынке составил 114,5 трлн руб., среднедневной объем операций — 5,5 трлн руб.

В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репo с центральным контрагентом составил 46,1 трлн руб. Объем операций репo с клиринговыми сертификатами участия — 55,5 трлн руб.

В 17:47 мск индекс Мосбиржи составляет 2993,76 (–0,65%). Индекс опустился ниже 3000 пунктов накануне, 31 марта, впервые с 11 февраля.

Подробности — в материале «Ъ» «Фондовому рынку арестовали рост».