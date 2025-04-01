Hermes расстается с площадями

У Hermes остался последний бутик в Москве. Речь идет о точке в Столешниковом переулке. Бренд не стал продлевать аренду магазина в комплексе «Времена года» и офиса в Нижнем Кисельном переулке, об этом говорится в финансовых документах компании за прошлый год. В торговом центре на Кутузовском проспекте Hermes занимал помещение общей площадью 450 кв. м. Изначально договор аренды с собственником «Времен года» действовал до 30 сентября 2035-го. Однако в итоге срок сократили до конца ноября 2024-го. Как сообщили “Ъ FM” участники рынка, ставка аренды в месяц по этим помещениям может составлять свыше 15 тыс. руб. за кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Договор аренды последнего бутика Hermes в столице будет действовать до конца ноября 2026 года. Вероятно, компания со временем избавится и от него, считает глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько: «Бренд заявил об уходе еще три года назад. Просто для того, чтобы хорошо уйти, люксовые бренды предпочли длинную систему закрытия магазинов, красивого расставания с персоналом и так далее. Это делается, чтобы не портить отношения и, конечно же, оставить дверь открытой в случае, если когда-то люксовые бренды смогут вернуться. Здесь Hermes не исключение.

У Louis Vuitton другая ситуация, он собственник здания на пересечении Столешникова переулка и Малой Дмитровки. Соответственно, здание они решили не продавать. Бутик в закрытом состоянии продолжит стоять. Арендная история у всех люксовых брендов заканчивается одинаково: как только бренд способен и готов выйти из договора аренды, он это делают, спокойно закрывают все отношения с арендодателями, и деятельность прекращается».

Французский модный дом в прошлом году также покинул ГУМ. Бутик Hermes на Красной площади работал с 2007 года и занимал свыше 1 тыс. кв. м. Теперь эти площади арендует российский бренд одежды 12 Storeez. Кроме того, компания пока продолжает снимать помещение площадью около 500 кв. м в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Как говорится в документах компании, договор аренды по нему закончится в июне 2026 года. В марте об уходе из ЦУМа объявил и модный дом Louis Vuitton. Кроме того, он съехал из магазинов в Санкт-Петербурге и Сочи.

Впрочем, такая политика позитивно влияет на российские бренды, отмечает эксперт по креативным индустриям Ирина Каримова: «Интерес растет к локальным брендам, к их развитию. И успешно реализуются стратегии импортозамещения, в том числе и в российской fashion-индустрии. Поэтому решение компании Hermes, наверное, не такое показательное, как, я бы сказала, растущая экспансия российских брендов.

Люди, которые привыкли покупать западные лейблы, все равно способы это делать. К тому же то, что Hermes не стал продлевать аренду, может быть связано с их финансовым состоянием. Возможно, они не видят себя дальше на российском рынке. Может быть, им сама локация не нравится. Не исключено, что они там хотят закрывать бутик, а что-то в другом масштабе откроют. Но это маловероятно, потому что российская индустрия моды сейчас по-другому развивается».

В апреле 2023 года в ГУМе на месте бутика Louis Vuitton открылся магазин футбольного клуба «Динамо». Там же в конце прошлого года бывшие помещения Chanel снял салон «Хохлома х Алена Ахмадуллина». А бутик Fendi в Столешниковом переулке арендовал производитель бытовой техники Bork.

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Андрей Дубков