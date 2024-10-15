Деньги остались в мусоре

В ООО «ТБО "Экосервис"» — бывшем региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — продолжается корпоративный конфликт. Арбитражный суд Свердловской области отклонил требования соучредителя компании Михаила Копытова (40% уставного капитала) ко второму соучредителю и директору общества Анне Распоповой (60% уставного капитала) о взыскании 95 млн руб. По утверждению истца, руководитель переводила деньги в подконтрольные компании, выводя их таким образом со счетов организации. Ответчик указала на то, что средства направлялись на деятельность по вывозу мусора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ТБО «Экосервис» был региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Западном административно-производственном объединении Свердловской области, охватывающем 22 муниципалитета.

По данным Kartoteka.ru, учредители ТБО «Экосервис» — Анна Распопова (владеет долей 60% и является директором) и Михаил Копытов (40%). В 2022 году выручка компании составила 842,4 млн руб., прибыль — 13,5 млн руб. На сайте организации ранее было указано, что компания оказывала услугу по вывозу мусора более чем 8 тыс. юридических лиц и 612 тыс. граждан.

В начале июля 2024 года на территории присутствия компании начались проблемы с вывозом мусора, которые привлекли внимание заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева. В результате были возбуждены уголовные дела по фактам злоупотребления полномочиями и ненадлежащего выполнения работ. В начале августа министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области лишило ТБО «Экосервис» статуса регионального оператора. С 1 августа обязанности по вывозу мусора в этой зоне перешли к ЕМУП «Спецавтобаза».

Корпоративный конфликт в ТБО «Экосервис» стал развиваться с прошлого года, когда Михаил Копытов обвинил директора компании и второго учредителя Анну Распопову в причинении убытков.

Осенью 2023 года он подал иск в Арбитражный суд Свердловской области с требованием взыскать с нее 49,2 млн руб., позднее сумма выросла до 95 млн руб.

Михаил Копытов сообщил суду, что стал соучредителем в 2022 году (позднее госпожа Распопова уточнила, что это произошло еще в 2021 году), а затем коммерческим директором предприятия. Сейчас он уволился, по его словам, «для экономии денежных средств предприятия». Анна Распопова работает директором общества с 2020 года, в эту должность она вступила после Андрея Волкова, интересы которого в суде представлял адвокат.

Согласно претензиям истца, Анна Распопова, находясь в должности директора, направляла средства в сторону якобы подконтрольных ей компаний — ООО «ПФК "Азимут"» (осуществляет факторинговую деятельность) и ООО «Агура» (согласно документам ТБО «Экосервис», осуществляло перевозки). Истец предполагает, что средства аккумулировались на счетах Анны Распоповой, а заявленные договором услуги компания не выполняла.

В частности, был использован аргумент о том, что у компании «Агура» не было мусоровозов на балансе, а судя по документам, в день водители выполняли около 99 рейсов, что фактически невозможно.

По словам госпожи Распоповой, компания оказывала услуги по перевозу классов мусора, для которого в период заключения контрактов не было специальных требований, поэтому фирма пользовалась «Газелями». Рейсом при этом считается проезд от одной контейнерной площадки до другой, расстояние между ними — около 200 м, поэтому осуществить такой маршрут было вполне реально. ПФК «Азимут» при этом оказывало услуги факторинга, то есть по факту выступало кредитором ТБО «Экосервис» и перечисляло средства другим перевозчикам.

На заседании, которое состоялось во вторник, 15 октября, судья Татьяна Демина предложила сторонам пойти на мирное урегулирование спора.

«Цель подачи иска какая? Вернуть деньги в общество? И что будет дальше?» — спросила она, напомнив, что у ТБО «Экосервис» отозван статус регионального оператора. Но стороны отказались идти на мировую.

Представители ТБО «Экосервис» и ПФК «Азимут» попросили суд не удовлетворять заявление о взыскании средств, обосновав это истечением срока давности по делу (контракты были заключены до того, как истец стал соучредителем, и при вступлении в права он мог ознакомиться с ними), а также ненадлежащим ответчиком, поскольку контракт с ООО «Агура» был подписан бывшим директором Андреем Волковым.

Рассмотрев материалы дела, Свердловский арбитражный суд отклонил иск.

Анна Распопова и представители ТБО «Экосервис» отказались от комментариев, пояснив, что компания участвует в других судебных разбирательствах и это дело может оказать влияние на них. Представители Михаила Копытова сообщили, что планируют ознакомиться с причинами отказа в удовлетворении иска и обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Анна Капустина