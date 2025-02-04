Константин Турукин стал спортивным директором хоккейного клуба «Ижсталь»

Спортивным директором хоккейного клуба «Ижсталь» в Удмуртии стал Константин Турукин. Как сообщает пресс-служба «сталеваров», он займется селекцией и подбором игроков, а также формированием состава команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Достаточно интересный проект. Предстоит познакомиться с командой, начать формировать состав на предстоящий сезон»,— сказал господин Турукин.

Он является воспитанником новокузнецкого «Металлурга», выступал за него в 2009-2015 гг. Играл за клубы «Ариада», «Торпедо», «Саров», «Алтай-Торпедо», «Бейбарыс» и «Алматы». Закончив карьеру, господин Турукин работал генеральным менеджером «Бурана» и «Дизеля».

Вчера «Ъ-Удмуртия» писал, что Рамиля Сайфуллина, в прошлом возглавлявшего тренерский штаб «Ижстали», назначили на должность заместителя директора по стратегическому развитию хоккейного клуба.

В ноябре 2024 года главным тренером «сталеваров» стал Константин Маслюков. Это произошло после того, как «Ижсталь» расторгла контракт с Андреем Шефером на фоне «большой перезагрузки» команды.