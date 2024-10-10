Глава Удмуртии про хоккейный клуб «Ижсталь»: «Мы начинаем большую перезагрузку»

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о начале «большой перезагрузки» хоккейного клуба «Ижсталь». С ноября будет увеличено финансирование команды за счет новых партнеров и произведены «точечные» изменения в составе «сталеваров». Об этом господин Бречалов написал в Telegram.

«Уже приняты важные решения и по финансированию клуба, и по поддержке тренерского штаба и команды в целом. У нас есть новые партнеры. Мы уже в ноябре начнем увеличивать финансирование. Будем точечно работать по составу»,— сказал господин Бречалов.

Напомним, «Ижсталь» занимает последнюю 33-ю строчку рейтинга регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) с пять. очками. Команда провела в этом сезоне 13 матчей, из которых выиграла две встречи, проиграла — 11. Сегодня вечером «Ижсталь» проведет выездной матч против ХК «Рязань-ВДВ».