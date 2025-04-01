Трансляцию матча «Факела» без зрителей проведут на Адмиралтейской площади

На Адмиралтейской площади в Воронеже пройдет трансляция матча местного футбольного клуба «Факел» с грозненским «Ахматом», на котором запрещено присутствие местных болельщиков. Встреча запланирована на 5 апреля, она состоится в рамках 23-го тура РПЛ. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фан-зона на Адмиралтейской площади будет работать с 13:30. Трансляция матча начнется в 15:15.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза назначил «Факелу» матч без зрителей и штраф в 1 млн руб. за поведение воронежских болельщиков на игре с петербургским «Зенитом». Последняя прошла в облцентре 8 марта, завершилась со счетом 0:2.

На 74-й минуте встречи полузащитник гостей Вендел получил красную карточку — бригада VAR обратила внимание на то, что он показал кому-то за воротами средний палец. После встречи главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил в эфире «Матч ТВ», что болельщики обзывали Вендела «макакой», «ухали» и даже один из воронежских футболистов якобы проявил расизм. Впоследствии обвинения были выдвинуты в отношении вице-капитана Сергея Божина, однако КДК не нашел нарушений в его действиях. Воронежская команда обжаловала решение комитета, но безуспешно.

Почему Дмитрий Пятибратов снова покинул «Факел» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова