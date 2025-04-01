Россельхознадзор выявил нелегальные поставки продуктов в 27 школ Екатеринбурга

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нелегальную поставку продуктов питания в школы Екатеринбурга и Свердловской области. Предприятие ООО «Каскад» не оформляло на продукцию ветеринарные сопроводительные документы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В ходе внеплановой проверки ООО «Каскад» установлено, что предприятие заключило договоры с 27 общеобразовательными учреждениями по организации горячего питания. При этом оно осуществляет оборот животноводческой продукции без оформления необходимых документов в системе «Меркурий». Это не позволяет установить происхождение, качество и безопасность поставляемой продукции.

Кроме того, у ООО «Каскад» отсутствуют связи с площадками общеобразовательных учреждений, как и площадка по осуществлению деятельности самого предприятия, указанная в публичных источниках.

По результатам проверки предприятию выдано предписание об устранении нарушений до 25 апреля. В отношении ООО «Каскад» и его директора составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов), что влечет наложение штрафа в размере от 100 до 300 тыс. руб.

Полина Щуцкая