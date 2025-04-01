Санкт-Петербургский апелляционный суд может получить новые регионы

Совет судей РФ предложил пересмотреть границы апелляционных округов для более равномерного распределения нагрузки между судами. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на председателя Совета судей Виктора Момотова.

Одним из ключевых изменений станет передача Пермского краевого суда из Четвертого апелляционного округа (Нижний Новгород) во Второй (Санкт-Петербург). Также под юрисдикцию петербургского суда могут перейти Калининградский, Новгородский и Псковский областные суды, которые сейчас относятся к Первому апелляционному округу (Москва).

По словам господина Момотова, нагрузка на суды распределена неравномерно: в некоторых инстанциях она в два раза превышает средний уровень. Чтобы исправить ситуацию, Совет судей направил в Верховный суд законопроект, который позволит Судебному департаменту перераспределять вакансии между судами в зависимости от загруженности.

Ранее «Ъ» сообщал, что состав Конституционного суда в этом году обновится на треть.