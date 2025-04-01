Электросамокатам продумывают маневры

Электросамокатчиков планируют выгнать с тротуаров. Поправки в ПДД в конце марта обсуждались на совещании правительства с представителями дептранса Москвы и участниками рынка. По данным источников РБК, водители средств индивидуальной мобильности должны будут в приоритете перемещаться по велодорожкам или проезжей части и только, если такой возможности нет, выезжать на тротуар. При этом они будут обязаны использовать шлем. Езда на одном электросамокате двух и более людей станет считаться нарушением. Пользоваться таким средством передвижения разрешат с 16, а не с 14 лет, как сейчас. Наконец, в правительстве предлагают уточнить, какие велосипеды считать обычными, а какие относить к мопедам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как к возможному нововведению относятся участники рынка? Пресс-секретарь компании Whoosh Денис Балакирев рассказал “Ъ FM”, что компания поддерживает инициативу. Но, по его словам, для этого необходимо больше велодорожек: «Сейчас в Правилах дорожного движения указано так: в первую очередь надо ехать по велодорожке, если ее нет, то — по тротуару. Если нет обеих опций, то следует перемещаться на проезжую часть, но только на обочину, не выезжая в общий поток. При этом у велосипедов уже сейчас в ПДД закреплен другой приоритет: в первую очередь это точно так же велодорожка, а вот второй приоритет — это обочина автомобильной дороги. И только в случае, если нет такой возможности, то тогда тротуар. Как мы видим, одинаковая приоритетность в выборе места проезда вполне логична, поэтому посмотрим, как все в итоге будет сформулировано. Если говорить про необходимость использовать шлем, то наш сервис уже на протяжении двух последних сезонов предоставлял такую возможность. Это никак не сказалось на стоимости проезда, то есть использование шлема было и остается возможным. Но в цифрах влияния этого фактора на показатели аварийности мы все-таки не видим.

В конечном итоге в первую очередь надо говорить о том, что необходимо развивать инфраструктуру для микромобильности, строить новые велодорожки. Это наиболее оптимальное решение.

Очевидно, что в Москве, например, их очень много, как и улиц, на которых поездка по обочине автомобильной дороги не вызовет каких-то сложностей. Во многих городах такая же ситуация. Поэтому не кажется, что это приведет к чему-то критичному».

“Ъ FM” направил запросы в кикшеринговые сервисы «МТС Юрент» и «Яндекс Go». По данным МВД, в Москве за первые три месяца года произошли 23 аварии с электросамокатами. Погибших в них не было. В 2024-м в ДТП с участием водителей СИМ погибли 14 человек, еще 1,5 тыс. получили травмы. Как инициатива повлияет на безопасность дорожного движения? Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр уверен, что изменения в ПДД приведут к росту нечастных случаев на дорогах: «Такое решение будет ошибочным. К сожалению, золотой середины нет, но совершенно очевидно, что если маломощное средство индивидуальной мобильности окажется на дороге, то просто произойдет коллапс. Мы рискуем увидеть достаточно много неприятных случаев и, может быть, даже трагедий.

Да, им в целом тесновато на тротуаре, может быть, даже им там не место. Поэтому самое логичное — это дорожки, специально предназначенные для велосипедов, средств индивидуальной мобильности.

И об этом всегда говорят урбанисты. Без этого крайне сложно. Для того чтобы запустить процесс реформирования, нужно начинать с сертификации и регистрации для того, чтобы это СИМ можно было идентифицировать, как и его арендатора или владельца. Кроме того, нужно все-таки четко определиться, каким образом сертифицируется техника, соответственно, каким образом она распределяется между дорогой и тротуаром, тротуаром и велосипедной дорожкой. И только после этого делать соответствующие выводы. Тогда эта система будет работать».

При этом сами водители электросамокатов будут только рады, если велодорожек станет больше и в результате не придется ездить по тротуару, уверена главный редактор изданий Truesharing и Mobility Полина Волкова: «Инициатива заключается не в том, чтобы вывести самокатчиков на дороги, а в том, чтобы приоритет передвижения был не по тротуару. Такой транспорт не должен двигаться в одном потоке с пешеходами. Но это не значит, что его следует поместить в один поток с машинами. Представители Минтранса неоднократно говорили, что приоритетом является развитие велоинфраструктуры в городах. Практика показывает: если есть велодорожка, самокатчик не поедет по тротуару, это просто неудобно. Ведь пешеходов надо объезжать, нужно замедляться. Поэтому, когда есть возможность вообще разделить эти потоки, есть велополосы, то водители СИМ предпочтут их».

В Москве с нового сезона действуют обновленные правила кикшеринга: арендовать электросамокат или электровелосипед можно только после прохождения верификации через сервис Mos ID. Власти столицы ввели эту норму для повышения безопасности на дорогах. Общее число зарегистрированных пользователей московского сервиса проката составляет 5 млн человек.

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Леонид Пастернак