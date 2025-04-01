Жители Удмуртии потратили более 2 млрд рублей на ювелирные украшения в 2024 году

Жители Удмуртии потратили 2,3 млрд руб. на ювелирные украшения в 2024 году, что на 16% выше, чем в 2023-м, следует из данных аналитического центра Sokolov. В Ижевске объем рынка ювелирной розницы составил 1,7 млрд руб. за указанный период, увеличившись на 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Драйвером развития рынка стал рекордный рост объемов и доли интернет-продаж ювелирных изделий. За год доля ювелирного e-com выросла с 23,4% до 28%»,— говорится в сообщении.

В топ-3 в ПФО по обороту ювелирных украшений вошли Татарстан (8,9 млрд), Нижегородская область (7,2 млрд) и Башкортостан (6,8 млрд). Удмуртия с показателем 2,3 млрд заняла в округе 9-е место.

Средний чек на ювелирные украшения в республике возрос за год на 24% и составил 6,9 тыс. руб. В Ижевске средний чек увеличился на 17%, до 7,3 тыс. руб. В России в целом оборот ювелирных украшений вырос на 25,6% и достиг 459,4 млрд руб. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», объем рынка ювелирной розницы Удмуртии составил 0,5% от рынка РФ.