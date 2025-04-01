План по призыву нижегородцев в армию весной 2025 года вырос на 100 человек

За время весеннего призыва 2025 года в Нижегородской области планируют призвать на срочную службу более 3,2 тыс. человек, включая 700 призывников из Нижнего Новгорода. В региональном правительстве напомнили, что призывная кампания традиционно пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит один год. В областном военкомате отметили, что срочников не будут направлять в пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в новых регионах РФ или привлекать к выполнению задач специальной военной операции.

В период призывной кампании в военкомате Нижегородской области будет работать «Прямая телефонная линия»: (831) 419-79-14 (в рабочее время по будням).

Как писал «Ъ-Приволжье», план на весеннюю кампанию 2024 года в Нижегородской области составлял более 3,1 тыс. человек.

Галина Шамберина