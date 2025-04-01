РФ приветствует соглашение о границах Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
МИД России приветствует подписание договора о точке стыка государственных границ Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Секретариат Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметил, что соглашение поспособствует укреплению сотрудничества трех республик.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (слева), президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон (в центре) и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров во время трехсторонней встречи 31 марта 2025 года
Фото: Официальный сайт Президента Кыргызской Республики
«Россия поддерживает данные решения, направленные на укрепление дружественных отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества между нашими ближайшими союзниками. Зафиксированные договоренности придадут новый импульс развитию добрососедства и партнерского взаимодействия между тремя государствами, будут способствовать обеспечению стабильности и безопасности на пространстве Центральной Азии в целом»,— говорится в сообщении российского МИДа.
«Государства-члены отмечают, что подписание данного Договора внесет значимый вклад в обеспечение мира и стабильности на пространстве ШОС»,— отмечается в заявлении ШОС.
Договор был подписан 31 марта в Худжанде, где впервые в истории прошел саммит президентов Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали договор о точке стыка границ (находится в Ферганской долине) и Худжандскую декларацию о вечной дружбе, урегулировав этот вопрос после ведения переговоров более 20 лет.
Подробнее — в материале «Ъ» «Таджикистан, Узбекистан и Киргизия нашли точку стыка».