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РФ приветствует соглашение о границах Киргизии, Таджикистана и Узбекистана

МИД России приветствует подписание договора о точке стыка государственных границ Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Секретариат Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметил, что соглашение поспособствует укреплению сотрудничества трех республик.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (слева), президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон (в центре) и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров во время трехсторонней встречи 31 марта 2025 года

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (слева), президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон (в центре) и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров во время трехсторонней встречи 31 марта 2025 года

Фото: Официальный сайт Президента Кыргызской Республики

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (слева), президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон (в центре) и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров во время трехсторонней встречи 31 марта 2025 года

Фото: Официальный сайт Президента Кыргызской Республики

«Россия поддерживает данные решения, направленные на укрепление дружественных отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества между нашими ближайшими союзниками. Зафиксированные договоренности придадут новый импульс развитию добрососедства и партнерского взаимодействия между тремя государствами, будут способствовать обеспечению стабильности и безопасности на пространстве Центральной Азии в целом»,— говорится в сообщении российского МИДа.

«Государства-члены отмечают, что подписание данного Договора внесет значимый вклад в обеспечение мира и стабильности на пространстве ШОС»,— отмечается в заявлении ШОС.

Договор был подписан 31 марта в Худжанде, где впервые в истории прошел саммит президентов Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали договор о точке стыка границ (находится в Ферганской долине) и Худжандскую декларацию о вечной дружбе, урегулировав этот вопрос после ведения переговоров более 20 лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Таджикистан, Узбекистан и Киргизия нашли точку стыка».

Лусине Баласян

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