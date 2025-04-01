РФ приветствует соглашение о границах Киргизии, Таджикистана и Узбекистана

МИД России приветствует подписание договора о точке стыка государственных границ Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Секретариат Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметил, что соглашение поспособствует укреплению сотрудничества трех республик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (слева), президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон (в центре) и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров во время трехсторонней встречи 31 марта 2025 года

Фото: Официальный сайт Президента Кыргызской Республики Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (слева), президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон (в центре) и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров во время трехсторонней встречи 31 марта 2025 года

Фото: Официальный сайт Президента Кыргызской Республики

«Россия поддерживает данные решения, направленные на укрепление дружественных отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества между нашими ближайшими союзниками. Зафиксированные договоренности придадут новый импульс развитию добрососедства и партнерского взаимодействия между тремя государствами, будут способствовать обеспечению стабильности и безопасности на пространстве Центральной Азии в целом»,— говорится в сообщении российского МИДа.

«Государства-члены отмечают, что подписание данного Договора внесет значимый вклад в обеспечение мира и стабильности на пространстве ШОС»,— отмечается в заявлении ШОС.

Договор был подписан 31 марта в Худжанде, где впервые в истории прошел саммит президентов Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали договор о точке стыка границ (находится в Ферганской долине) и Худжандскую декларацию о вечной дружбе, урегулировав этот вопрос после ведения переговоров более 20 лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Таджикистан, Узбекистан и Киргизия нашли точку стыка».

Лусине Баласян