Путин учредил День наставника

Президент Владимир Путин подписал указ об установлении 2 марта Дня наставника. Ранее с предложением об учреждении такого дня выступало Минпросвещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ведомстве поясняли, что дата приурочена ко дню подписания Владимиром Путиным указа «Об учреждении знака отличия ''За наставничество''» (2 марта 2018 года), а также ко дню рождения основоположника научной педагогики в России — Константина Ушинского (2 марта 1823 года). Минпросвещения считает, что установление Дня наставника «закрепит статус наставника», а также послужит «демонстрацией значимости наставничества на государственном уровне».

В августе 2024 года Владимир Путин подписал закон о создании реестра наставников для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. Реестр будет создан на базе информационной системы «Добро.РФ» и ГИС «Профилактика» (последняя будет содержать сведения о несовершеннолетних правонарушителях). Решение о назначении наставника, его замене или отмене назначения будут принимать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Трудных подростков пристроят в надежные руки».

Полина Мотызлевская