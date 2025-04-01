Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Кубани будут судить за одобрение действий террориста Брейвика

Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Ейска Дениса Клепчи, который обвиняется в публичном оправдании терроризма, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в феврале 2021 года Денис Клепча разместил в социальной сети под одним из постов комментарий, одобряющий действия норвежского террориста Андерса Брейвика. Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю установили автора сообщения, после чего региональное следственное управление СКР возбудило в отношении Дениса Клепчи уголовное дело о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.1 УК РФ). В случае признания гражданина виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Неонацист Андерс Брейвик в 2011 году организовал взрыв в Осло, а затем расстрелял гостей молодежного лагеря на острове Утёйа. Жертвами терактов стали 77 человек. В 2012 году суд приговорил его к максимальному сроку тюремного заключения — 21 году.

Анна Перова, Краснодар

Фотогалерея

Теракт Брейвика

Предыдущая фотография
22 июля 2011 года в 15:25 по местному времени в правительственном квартале в центре Осло прогремел взрыв

22 июля 2011 года в 15:25 по местному времени в правительственном квартале в центре Осло прогремел взрыв

Фото: Morten Holm / Scanpix / Reuters

Мощность взрывного устройства, по оценкам специалистов, составила от 400 до 700 кг в тротиловом эквиваленте

Мощность взрывного устройства, по оценкам специалистов, составила от 400 до 700 кг в тротиловом эквиваленте

Фото: Fartein Rudjord / AP

Взрывчатка была заложена в автомобиль Volkswagen Crafter, припаркованный в нескольких метрах от входа в канцелярию премьер-министра

Взрывчатка была заложена в автомобиль Volkswagen Crafter, припаркованный в нескольких метрах от входа в канцелярию премьер-министра

Фото: Winje Гjijord / Scanpix / AP

Жертвами взрыва стали 8 человек, более 200 были ранены

Жертвами взрыва стали 8 человек, более 200 были ранены

Фото: Berit Roald / Scanpix / Reuters

Погибших при взрыве в правительственном комплексе могло быть больше — в выходной день в зданиях находились около 250 человек, хотя по будням там работает порядка 3 тыс. сотрудников

Погибших при взрыве в правительственном комплексе могло быть больше — в выходной день в зданиях находились около 250 человек, хотя по будням там работает порядка 3 тыс. сотрудников

Фото: Statsbygg / Scanpix / Reuters

На камерах видеонаблюдения в правительственном квартале впоследствии идентифицировали Андерса Брейвика, одетого в полицейскую форму

На камерах видеонаблюдения в правительственном квартале впоследствии идентифицировали Андерса Брейвика, одетого в полицейскую форму

Фото: ABC Nyheter via Scanpix / Reuters

Через несколько часов после взрыва в центре Осло мужчина в полицейской форме открыл стрельбу в молодежном лагере Норвежской рабочей партии на острове Утейя в 30 км от столицы

Через несколько часов после взрыва в центре Осло мужчина в полицейской форме открыл стрельбу в молодежном лагере Норвежской рабочей партии на острове Утейя в 30 км от столицы

Фото: Presse 3.0, Vegard M. Aas / AP

Позже Брейвик рассказывал: чтобы попасть на остров, он сказал перевозчику в лодке, что ему срочно нужно в лагерь — сообщить о происшествии в Осло

Позже Брейвик рассказывал: чтобы попасть на остров, он сказал перевозчику в лодке, что ему срочно нужно в лагерь — сообщить о происшествии в Осло

Фото: MORTEN EDVARDSEN / EPA / Vostock Photo

В палаточном лагере Брейвик собирался выстрелами напугать как можно больше людей и загнать их в воду, чтобы они утонули. Он убивал всех, кто встречался ему на пути, а раненых добивал контрольным выстрелом

В палаточном лагере Брейвик собирался выстрелами напугать как можно больше людей и загнать их в воду, чтобы они утонули. Он убивал всех, кто встречался ему на пути, а раненых добивал контрольным выстрелом

Фото: Frank Augstein / AP

Пытавшиеся спастись молодые люди в панике прятались под кроватями, выскакивали из окон и прыгали в озеро. Преступник стрелял в течение полутора часов

Пытавшиеся спастись молодые люди в панике прятались под кроватями, выскакивали из окон и прыгали в озеро. Преступник стрелял в течение полутора часов

Фото: BRITTA PEDERSEN / EPA / Vostock Photo

Практически с первых минут массового убийства Брейвик ждал прибытия полицейских и бойцов отряда специального назначения «Дельта». Он даже взял первый попавшийся мобильный телефон и позвонил в полицию, рассказав, кто он такой и что происходит на острове. До места ЧП спецназ добирался на прогулочных лодках — у полицейского катера заглох мотор, а вертолет был в тот момент недоступен

Практически с первых минут массового убийства Брейвик ждал прибытия полицейских и бойцов отряда специального назначения «Дельта». Он даже взял первый попавшийся мобильный телефон и позвонил в полицию, рассказав, кто он такой и что происходит на острове. До места ЧП спецназ добирался на прогулочных лодках — у полицейского катера заглох мотор, а вертолет был в тот момент недоступен

Фото: GORM KALLESTAD / EPA / Vostock Photo

После прибытия полиции на остров подозреваемый 32-летний норвежец Андерс Брейвик сдался, не оказывая сопротивления. По его собственным словам, он не собирался умирать, поскольку ему было что еще сказать Норвегии и всему миру. В первую очередь — что он не испытывает ненависти к убитым им людям и нисколько не жалеет о содеянном&lt;br> На фото: дверь кафе в молодежном лагере на острове Утейя, где 22 июля были убиты 69 человек

После прибытия полиции на остров подозреваемый 32-летний норвежец Андерс Брейвик сдался, не оказывая сопротивления. По его собственным словам, он не собирался умирать, поскольку ему было что еще сказать Норвегии и всему миру. В первую очередь — что он не испытывает ненависти к убитым им людям и нисколько не жалеет о содеянном
На фото: дверь кафе в молодежном лагере на острове Утейя, где 22 июля были убиты 69 человек

Фото: ERLEND AAS / EPA / Vostock Photo

В апреле 2012 года в окружном суде Осло начался процесс над Андерсом Брейвиком. Подсудимый полностью признал свою причастность к теракту: по его словам, это были необходимые действия. Адвокат подсудимого ранее заявил, что тот действовал в одиночку

В апреле 2012 года в окружном суде Осло начался процесс над Андерсом Брейвиком. Подсудимый полностью признал свою причастность к теракту: по его словам, это были необходимые действия. Адвокат подсудимого ранее заявил, что тот действовал в одиночку

Фото: JON ARE BERG JACOBSEN / AFTENPOSTE / EPA / Vostock Photo

«Я совершил самую изощренную и эффектную политическую атаку со времен Второй мировой войны»&lt;br> В ходе процесса выяснилось, что Андерс Брейвик готовился к теракту почти десять лет&lt;br> На фото: полицейская форма, которую использовал Брейвик во время теракта

«Я совершил самую изощренную и эффектную политическую атаку со времен Второй мировой войны»
В ходе процесса выяснилось, что Андерс Брейвик готовился к теракту почти десять лет
На фото: полицейская форма, которую использовал Брейвик во время теракта

Фото: heiko junge / EPA / Vostock Photo

До того, как стать террористом, Брейвик, отучившись в Торговой школе Осло, основал компьютерную фирму. Капитал сколотил игрой на бирже. В 20 лет стал членом правой Партии прогресса, но вскоре понял, что она не в состоянии сделать то, о чем он мечтал,— остановить превращение Европы в «Евравию», место, где мусульмане чувствуют себя как дома. Позже он вступил в организацию под названием «Рыцари-тамплиеры», целью которой была борьба с «исламским игом» в Европе. Впрочем, было установлено, что в ней о планах Брейвика не знали

До того, как стать террористом, Брейвик, отучившись в Торговой школе Осло, основал компьютерную фирму. Капитал сколотил игрой на бирже. В 20 лет стал членом правой Партии прогресса, но вскоре понял, что она не в состоянии сделать то, о чем он мечтал,— остановить превращение Европы в «Евравию», место, где мусульмане чувствуют себя как дома. Позже он вступил в организацию под названием «Рыцари-тамплиеры», целью которой была борьба с «исламским игом» в Европе. Впрочем, было установлено, что в ней о планах Брейвика не знали

Фото: Hakon Mosvold Larsen / Reuters

Во время подготовки все свои действия, мысли и намерения Брейвик подробно фиксировал в документе, который он сам для себя называл «компендиум», а официально озаглавил «2083: Европейская декларация независимости». Документ он отправил тем, кого считал своими друзьями и единомышленниками, за полтора часа до теракта. Значительная его часть была посвящена вопросам «исламизации Европы». В частности, указывается, что в 2083 году, через 400 лет после битвы в Вене 1683 года, когда польско-австрийско-германские войска разбили армию Османской империи, «Европой снова начнут править патриоты»

Во время подготовки все свои действия, мысли и намерения Брейвик подробно фиксировал в документе, который он сам для себя называл «компендиум», а официально озаглавил «2083: Европейская декларация независимости». Документ он отправил тем, кого считал своими друзьями и единомышленниками, за полтора часа до теракта. Значительная его часть была посвящена вопросам «исламизации Европы». В частности, указывается, что в 2083 году, через 400 лет после битвы в Вене 1683 года, когда польско-австрийско-германские войска разбили армию Османской империи, «Европой снова начнут править патриоты»

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Для приобретения оружия Брейвик вступил в стрелковый клуб, получив к тому же легальное право тренироваться в стрельбе. «У меня была мысль написать в анкете, на кого на самом деле я хочу начать охоту, и посмотреть на их лица, когда они прочтут это»,— писал будущий террорист&lt;br> На фото: пистолет Glock, который Брейвик использовал во время теракта 22 июля

Для приобретения оружия Брейвик вступил в стрелковый клуб, получив к тому же легальное право тренироваться в стрельбе. «У меня была мысль написать в анкете, на кого на самом деле я хочу начать охоту, и посмотреть на их лица, когда они прочтут это»,— писал будущий террорист
На фото: пистолет Glock, который Брейвик использовал во время теракта 22 июля

Фото: heiko junge / EPA / Vostock Photo

Опыты по изготовлению бомб Андерс Брейвик проводил на арендованной им ферме в 170 км от Осло. На адрес своей сельскохозяйственной фирмы Breivik Geofarm, зарегистрированной в 2009 году, он заказал в Польше 6 тонн удобрений (на фото), необходимых для производства взрывчатки

Опыты по изготовлению бомб Андерс Брейвик проводил на арендованной им ферме в 170 км от Осло. На адрес своей сельскохозяйственной фирмы Breivik Geofarm, зарегистрированной в 2009 году, он заказал в Польше 6 тонн удобрений (на фото), необходимых для производства взрывчатки

Фото: Heiko Junge / Reuters

Норвежские силовики сначала взяли Брейвика на карандаш, но потом, посмотрев, что он владелец фермы (на фото), а количество купленных удобрений не так уж и велико, перестали за ним наблюдать

Норвежские силовики сначала взяли Брейвика на карандаш, но потом, посмотрев, что он владелец фермы (на фото), а количество купленных удобрений не так уж и велико, перестали за ним наблюдать

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

На фото: стрельбище в деревне Эйдсмарка недалеко от Осло, где тренировался Андерс Брейвик

На фото: стрельбище в деревне Эйдсмарка недалеко от Осло, где тренировался Андерс Брейвик

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Первая судебно-медицинская экспертиза, завершившаяся в конце 2011 года, показала, что Андерс Брейвик страдает параноидальной шизофренией и не может быть привлечен к уголовной ответственности, а должен быть направлен на принудительное лечение. Окружной суд Осло назначил повторную независимую экспертизу. В апреле 2012 года Брейвика признали вменяемым и отдающим отчет в своих действиях&lt;br> На фото: судья Венче Элизабет Арнцен, рассматривавшая дело Андерса Брейвика

Первая судебно-медицинская экспертиза, завершившаяся в конце 2011 года, показала, что Андерс Брейвик страдает параноидальной шизофренией и не может быть привлечен к уголовной ответственности, а должен быть направлен на принудительное лечение. Окружной суд Осло назначил повторную независимую экспертизу. В апреле 2012 года Брейвика признали вменяемым и отдающим отчет в своих действиях
На фото: судья Венче Элизабет Арнцен, рассматривавшая дело Андерса Брейвика

Фото: Haakon Mosvold Larsen / NTB Scanpix / Reuters

Выступая с последним словом в суде, Андерс Брейвик не признал себя виновным и заявил, что действовал в интересах коренных норвежцев, которых хотел защитить от ислама и мультикультурализма

Выступая с последним словом в суде, Андерс Брейвик не признал себя виновным и заявил, что действовал в интересах коренных норвежцев, которых хотел защитить от ислама и мультикультурализма

Фото: heiko junge / EPA / Vostock Photo

«В тюрьме, название которой Норвегия, я и родился»&lt;br> 24 августа 2012 года Андерс Брейвик был осужден на 21 год тюрьмы — максимально возможное наказание по законодательству Норвегии. Он неоднократно заявлял, что не боится заключения и что принудительное лечение было бы для него «хуже смертной казни»&lt;br> На фото: конвой везет Андерса Брейвика из тюрьмы в суд

«В тюрьме, название которой Норвегия, я и родился»
24 августа 2012 года Андерс Брейвик был осужден на 21 год тюрьмы — максимально возможное наказание по законодательству Норвегии. Он неоднократно заявлял, что не боится заключения и что принудительное лечение было бы для него «хуже смертной казни»
На фото: конвой везет Андерса Брейвика из тюрьмы в суд

Фото: Stian Lysberg Solum / Scanpix / Reuters

В тюрьме террористу предоставили тренажеры для занятий спортом, телевизор, компьютер, игровую приставку. В 2014 году Брейвик грозил начать голодовку, если его приставку Playstation 2 не поменяют на Playstation 3. В 2015 году он был зачислен в Университет Осло, где в онлайн-режиме изучал политологию

В тюрьме террористу предоставили тренажеры для занятий спортом, телевизор, компьютер, игровую приставку. В 2014 году Брейвик грозил начать голодовку, если его приставку Playstation 2 не поменяют на Playstation 3. В 2015 году он был зачислен в Университет Осло, где в онлайн-режиме изучал политологию

Фото: Ila Prison / Glefs AS / NTB scanpix / AFP

Андерс Брейвик неоднократно рассылал в разные инстанции жалобы на условия содержания. В 2015 году он подал иск против Норвегии, обвинив государство в нарушении статьи Европейской конвенции о защите прав человека. В 2016 году Окружной суд Осло признал, что нарушением статьи являются в том числе продолжительное содержание в одиночной камере, использование наручников и досмотр с раздеванием. Апелляционный суд в итоге встал на сторону норвежских властей&lt;br> На фото: одна из комнат камеры Андерса Брейвика в тюрьме «Ила», куда он был изначально отправлен отбывать срок

Андерс Брейвик неоднократно рассылал в разные инстанции жалобы на условия содержания. В 2015 году он подал иск против Норвегии, обвинив государство в нарушении статьи Европейской конвенции о защите прав человека. В 2016 году Окружной суд Осло признал, что нарушением статьи являются в том числе продолжительное содержание в одиночной камере, использование наручников и досмотр с раздеванием. Апелляционный суд в итоге встал на сторону норвежских властей
На фото: одна из комнат камеры Андерса Брейвика в тюрьме «Ила», куда он был изначально отправлен отбывать срок

Фото: Ila Prison / Glefs AS / NTB scanpix / AFP

Норвежские СМИ называли «безумием» судебные разбирательства по жалобам Брейвика. Как написала газета Aftenposten, «многие считают абсурдным и возмутительным, что террорист, который причинил столько боли и страдания, и который, похоже, начисто лишен совести, получил поддержку суда». Бывший лидер молодежного крыла Рабочей партии Эскиль Педерсен (на фото справа), свидетель событий на острове Утейа, писал: «Я рад, что мы живем в правовом государстве, где все, включая террористов, могут рассчитывать на уважение своих базовых прав. При этом то, как человек, причинивший столько страданий, смог жалобами добиться решения в свою пользу, находится за пределами моего понимания. Я разгневан» &lt;br>На фото: памятные мероприятия по погибшим 22 июля

Норвежские СМИ называли «безумием» судебные разбирательства по жалобам Брейвика. Как написала газета Aftenposten, «многие считают абсурдным и возмутительным, что террорист, который причинил столько боли и страдания, и который, похоже, начисто лишен совести, получил поддержку суда». Бывший лидер молодежного крыла Рабочей партии Эскиль Педерсен (на фото справа), свидетель событий на острове Утейа, писал: «Я рад, что мы живем в правовом государстве, где все, включая террористов, могут рассчитывать на уважение своих базовых прав. При этом то, как человек, причинивший столько страданий, смог жалобами добиться решения в свою пользу, находится за пределами моего понимания. Я разгневан»
На фото: памятные мероприятия по погибшим 22 июля

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В 2017 году заключенный пожаловался в ЕСПЧ на нарушение его прав в тюрьме, но суд отклонил жалобу. В 2018 году Андерс Брейвик впервые раскаялся в содеянном. В письме руководству тюрьмы «Шиен», где он отбывает срок, заключенный заявил, что больше не придерживается фашистской и неонацистской идеологий. Норвежец добавил, что впредь намерен соблюдать все тюремные требования

В 2017 году заключенный пожаловался в ЕСПЧ на нарушение его прав в тюрьме, но суд отклонил жалобу. В 2018 году Андерс Брейвик впервые раскаялся в содеянном. В письме руководству тюрьмы «Шиен», где он отбывает срок, заключенный заявил, что больше не придерживается фашистской и неонацистской идеологий. Норвежец добавил, что впредь намерен соблюдать все тюремные требования

Фото: Lise Aserud / NTB Scanpix / Reuters

В сентябре 2020 года Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении. Он продолжает судится с государством, считая, что его права ущемляют. Заключенный повторяет, что условия его содержания бесчеловечны и унижают достоинство&lt;br> На фото: камера Андерса Брейвика в тюрьме «Шиен», где он в настоящее время отбывает срок

В сентябре 2020 года Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении. Он продолжает судится с государством, считая, что его права ущемляют. Заключенный повторяет, что условия его содержания бесчеловечны и унижают достоинство
На фото: камера Андерса Брейвика в тюрьме «Шиен», где он в настоящее время отбывает срок

Фото: Cornelius Poppe / NTB Scanpix / Reuters

В феврале 2022 года суд норвежской провинции Телемарк отказал в условно-досрочном освобождении Брейвика, посчитав, что осужденный не поменял своего мировоззрения и по-прежнему опасен

В феврале 2022 года суд норвежской провинции Телемарк отказал в условно-досрочном освобождении Брейвика, посчитав, что осужденный не поменял своего мировоззрения и по-прежнему опасен

Фото: Cornelius Poppe / NTB Scanpix / Reuters

В марте 2022 года Брейвика переселили из тюрьмы Телемарк в Шиене в Рингерике, которая находится недалеко от острова Утейя. Служба исполнения наказания и пробации объяснила решение о переводе «уместностью смены обстановки»: «осужденный провел в одной и той же тюрьме со строгим режимом содержания много лет»

В марте 2022 года Брейвика переселили из тюрьмы Телемарк в Шиене в Рингерике, которая находится недалеко от острова Утейя. Служба исполнения наказания и пробации объяснила решение о переводе «уместностью смены обстановки»: «осужденный провел в одной и той же тюрьме со строгим режимом содержания много лет»

Фото: Ole Berg-Rusten / NTB//REUTERS

Следующая фотография
1 / 30

22 июля 2011 года в 15:25 по местному времени в правительственном квартале в центре Осло прогремел взрыв

Фото: Morten Holm / Scanpix / Reuters

Мощность взрывного устройства, по оценкам специалистов, составила от 400 до 700 кг в тротиловом эквиваленте

Фото: Fartein Rudjord / AP

Взрывчатка была заложена в автомобиль Volkswagen Crafter, припаркованный в нескольких метрах от входа в канцелярию премьер-министра

Фото: Winje Гjijord / Scanpix / AP

Жертвами взрыва стали 8 человек, более 200 были ранены

Фото: Berit Roald / Scanpix / Reuters

Погибших при взрыве в правительственном комплексе могло быть больше — в выходной день в зданиях находились около 250 человек, хотя по будням там работает порядка 3 тыс. сотрудников

Фото: Statsbygg / Scanpix / Reuters

На камерах видеонаблюдения в правительственном квартале впоследствии идентифицировали Андерса Брейвика, одетого в полицейскую форму

Фото: ABC Nyheter via Scanpix / Reuters

Через несколько часов после взрыва в центре Осло мужчина в полицейской форме открыл стрельбу в молодежном лагере Норвежской рабочей партии на острове Утейя в 30 км от столицы

Фото: Presse 3.0, Vegard M. Aas / AP

Позже Брейвик рассказывал: чтобы попасть на остров, он сказал перевозчику в лодке, что ему срочно нужно в лагерь — сообщить о происшествии в Осло

Фото: MORTEN EDVARDSEN / EPA / Vostock Photo

В палаточном лагере Брейвик собирался выстрелами напугать как можно больше людей и загнать их в воду, чтобы они утонули. Он убивал всех, кто встречался ему на пути, а раненых добивал контрольным выстрелом

Фото: Frank Augstein / AP

Пытавшиеся спастись молодые люди в панике прятались под кроватями, выскакивали из окон и прыгали в озеро. Преступник стрелял в течение полутора часов

Фото: BRITTA PEDERSEN / EPA / Vostock Photo

Практически с первых минут массового убийства Брейвик ждал прибытия полицейских и бойцов отряда специального назначения «Дельта». Он даже взял первый попавшийся мобильный телефон и позвонил в полицию, рассказав, кто он такой и что происходит на острове. До места ЧП спецназ добирался на прогулочных лодках — у полицейского катера заглох мотор, а вертолет был в тот момент недоступен

Фото: GORM KALLESTAD / EPA / Vostock Photo

После прибытия полиции на остров подозреваемый 32-летний норвежец Андерс Брейвик сдался, не оказывая сопротивления. По его собственным словам, он не собирался умирать, поскольку ему было что еще сказать Норвегии и всему миру. В первую очередь — что он не испытывает ненависти к убитым им людям и нисколько не жалеет о содеянном
На фото: дверь кафе в молодежном лагере на острове Утейя, где 22 июля были убиты 69 человек

Фото: ERLEND AAS / EPA / Vostock Photo

В апреле 2012 года в окружном суде Осло начался процесс над Андерсом Брейвиком. Подсудимый полностью признал свою причастность к теракту: по его словам, это были необходимые действия. Адвокат подсудимого ранее заявил, что тот действовал в одиночку

Фото: JON ARE BERG JACOBSEN / AFTENPOSTE / EPA / Vostock Photo

«Я совершил самую изощренную и эффектную политическую атаку со времен Второй мировой войны»
В ходе процесса выяснилось, что Андерс Брейвик готовился к теракту почти десять лет
На фото: полицейская форма, которую использовал Брейвик во время теракта

Фото: heiko junge / EPA / Vostock Photo

До того, как стать террористом, Брейвик, отучившись в Торговой школе Осло, основал компьютерную фирму. Капитал сколотил игрой на бирже. В 20 лет стал членом правой Партии прогресса, но вскоре понял, что она не в состоянии сделать то, о чем он мечтал,— остановить превращение Европы в «Евравию», место, где мусульмане чувствуют себя как дома. Позже он вступил в организацию под названием «Рыцари-тамплиеры», целью которой была борьба с «исламским игом» в Европе. Впрочем, было установлено, что в ней о планах Брейвика не знали

Фото: Hakon Mosvold Larsen / Reuters

Во время подготовки все свои действия, мысли и намерения Брейвик подробно фиксировал в документе, который он сам для себя называл «компендиум», а официально озаглавил «2083: Европейская декларация независимости». Документ он отправил тем, кого считал своими друзьями и единомышленниками, за полтора часа до теракта. Значительная его часть была посвящена вопросам «исламизации Европы». В частности, указывается, что в 2083 году, через 400 лет после битвы в Вене 1683 года, когда польско-австрийско-германские войска разбили армию Османской империи, «Европой снова начнут править патриоты»

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Для приобретения оружия Брейвик вступил в стрелковый клуб, получив к тому же легальное право тренироваться в стрельбе. «У меня была мысль написать в анкете, на кого на самом деле я хочу начать охоту, и посмотреть на их лица, когда они прочтут это»,— писал будущий террорист
На фото: пистолет Glock, который Брейвик использовал во время теракта 22 июля

Фото: heiko junge / EPA / Vostock Photo

Опыты по изготовлению бомб Андерс Брейвик проводил на арендованной им ферме в 170 км от Осло. На адрес своей сельскохозяйственной фирмы Breivik Geofarm, зарегистрированной в 2009 году, он заказал в Польше 6 тонн удобрений (на фото), необходимых для производства взрывчатки

Фото: Heiko Junge / Reuters

Норвежские силовики сначала взяли Брейвика на карандаш, но потом, посмотрев, что он владелец фермы (на фото), а количество купленных удобрений не так уж и велико, перестали за ним наблюдать

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

На фото: стрельбище в деревне Эйдсмарка недалеко от Осло, где тренировался Андерс Брейвик

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Первая судебно-медицинская экспертиза, завершившаяся в конце 2011 года, показала, что Андерс Брейвик страдает параноидальной шизофренией и не может быть привлечен к уголовной ответственности, а должен быть направлен на принудительное лечение. Окружной суд Осло назначил повторную независимую экспертизу. В апреле 2012 года Брейвика признали вменяемым и отдающим отчет в своих действиях
На фото: судья Венче Элизабет Арнцен, рассматривавшая дело Андерса Брейвика

Фото: Haakon Mosvold Larsen / NTB Scanpix / Reuters

Выступая с последним словом в суде, Андерс Брейвик не признал себя виновным и заявил, что действовал в интересах коренных норвежцев, которых хотел защитить от ислама и мультикультурализма

Фото: heiko junge / EPA / Vostock Photo

«В тюрьме, название которой Норвегия, я и родился»
24 августа 2012 года Андерс Брейвик был осужден на 21 год тюрьмы — максимально возможное наказание по законодательству Норвегии. Он неоднократно заявлял, что не боится заключения и что принудительное лечение было бы для него «хуже смертной казни»
На фото: конвой везет Андерса Брейвика из тюрьмы в суд

Фото: Stian Lysberg Solum / Scanpix / Reuters

В тюрьме террористу предоставили тренажеры для занятий спортом, телевизор, компьютер, игровую приставку. В 2014 году Брейвик грозил начать голодовку, если его приставку Playstation 2 не поменяют на Playstation 3. В 2015 году он был зачислен в Университет Осло, где в онлайн-режиме изучал политологию

Фото: Ila Prison / Glefs AS / NTB scanpix / AFP

Андерс Брейвик неоднократно рассылал в разные инстанции жалобы на условия содержания. В 2015 году он подал иск против Норвегии, обвинив государство в нарушении статьи Европейской конвенции о защите прав человека. В 2016 году Окружной суд Осло признал, что нарушением статьи являются в том числе продолжительное содержание в одиночной камере, использование наручников и досмотр с раздеванием. Апелляционный суд в итоге встал на сторону норвежских властей
На фото: одна из комнат камеры Андерса Брейвика в тюрьме «Ила», куда он был изначально отправлен отбывать срок

Фото: Ila Prison / Glefs AS / NTB scanpix / AFP

Норвежские СМИ называли «безумием» судебные разбирательства по жалобам Брейвика. Как написала газета Aftenposten, «многие считают абсурдным и возмутительным, что террорист, который причинил столько боли и страдания, и который, похоже, начисто лишен совести, получил поддержку суда». Бывший лидер молодежного крыла Рабочей партии Эскиль Педерсен (на фото справа), свидетель событий на острове Утейа, писал: «Я рад, что мы живем в правовом государстве, где все, включая террористов, могут рассчитывать на уважение своих базовых прав. При этом то, как человек, причинивший столько страданий, смог жалобами добиться решения в свою пользу, находится за пределами моего понимания. Я разгневан»
На фото: памятные мероприятия по погибшим 22 июля

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В 2017 году заключенный пожаловался в ЕСПЧ на нарушение его прав в тюрьме, но суд отклонил жалобу. В 2018 году Андерс Брейвик впервые раскаялся в содеянном. В письме руководству тюрьмы «Шиен», где он отбывает срок, заключенный заявил, что больше не придерживается фашистской и неонацистской идеологий. Норвежец добавил, что впредь намерен соблюдать все тюремные требования

Фото: Lise Aserud / NTB Scanpix / Reuters

В сентябре 2020 года Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении. Он продолжает судится с государством, считая, что его права ущемляют. Заключенный повторяет, что условия его содержания бесчеловечны и унижают достоинство
На фото: камера Андерса Брейвика в тюрьме «Шиен», где он в настоящее время отбывает срок

Фото: Cornelius Poppe / NTB Scanpix / Reuters

В феврале 2022 года суд норвежской провинции Телемарк отказал в условно-досрочном освобождении Брейвика, посчитав, что осужденный не поменял своего мировоззрения и по-прежнему опасен

Фото: Cornelius Poppe / NTB Scanpix / Reuters

В марте 2022 года Брейвика переселили из тюрьмы Телемарк в Шиене в Рингерике, которая находится недалеко от острова Утейя. Служба исполнения наказания и пробации объяснила решение о переводе «уместностью смены обстановки»: «осужденный провел в одной и той же тюрьме со строгим режимом содержания много лет»

Фото: Ole Berg-Rusten / NTB//REUTERS

Смотреть

Новости компаний Все