Жителя Кубани будут судить за одобрение действий террориста Брейвика

Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Ейска Дениса Клепчи, который обвиняется в публичном оправдании терроризма, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в феврале 2021 года Денис Клепча разместил в социальной сети под одним из постов комментарий, одобряющий действия норвежского террориста Андерса Брейвика. Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю установили автора сообщения, после чего региональное следственное управление СКР возбудило в отношении Дениса Клепчи уголовное дело о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.1 УК РФ). В случае признания гражданина виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Неонацист Андерс Брейвик в 2011 году организовал взрыв в Осло, а затем расстрелял гостей молодежного лагеря на острове Утёйа. Жертвами терактов стали 77 человек. В 2012 году суд приговорил его к максимальному сроку тюремного заключения — 21 году.

Анна Перова, Краснодар