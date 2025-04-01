«Пермгорэлектротранс» снизил убыток за год почти на 40%

Выручка МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) в 2024 году выросла и составила 1,885 млрд руб., что на 50,4 млн руб. больше 2023 года, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».Чистый убыток предприятия при этом сократился на 39% - с 228,4 млн руб. до 139,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Пермгорэлектротранс» заминается трамвайными перевозками, а с 2019 года и автобусными перевозками в Перми. МУП выполняет около 20% транспортной работы в Перми.