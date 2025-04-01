Силовики изъяли у двух уральцев SIM-карты и технику для мошенничества и диверсий

Сотрудники УФСБ по Свердловской области и полицейские пресекли деятельность двух местных жителей, которые были администраторами сетевого оборудования, используемого преступными группировками для мошенничества и диверсий, сообщил близкий к ФСБ Telegram-канал «Антитеррор Урал».

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Следствие установило, что в декабре 2024 года уральцы получили предложение о дополнительном заработке через Telegram. Им предлагалось разместить у себя и администрировать сетевое оборудование типа GSM-шлюз. В том же месяце, после получения оборудования, SIM-карт посредством транспортной компании и инструкций от анонимного куратора, они начали свою деятельность. Для ее сокрытия они часто меняли места жительства, используя съемные квартиры, в которых проживали не более трех-четырех дней.

Во время розыскных мероприятий оперативники изъяли более 2 тыс. незаконно функционирующих SIM-карт, часть из которых использовалась для мошенничества и других преступлений. В отношении свердловчан возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), они признали свою вину. Следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, жители Свердловской области потеряли в 2024 году 4,2 млрд руб., став жертвами мошеннических действий. Всего из-за действий мошенников пострадали около 7 тыс. человек, из них 60% — женщины.

Ирина Пичурина