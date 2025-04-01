«Пятерочка» рассказала предпринимателям Уфы о возможностях развития бизнеса по франшизе

27 марта в Уфе прошла бизнес-встреча торговой сети «Пятерочка», объединившая предпринимателей, инвесторов и владельцев коммерческой недвижимости. Мероприятие посетило более 50 человек.

Валерия Осташева рассказала участникам о франшизе «Пятерочки».

Фото: предоставлено организаторами

Эксперты сети представили подробный разбор возможностей, которые предоставляет партнерам франшиза «Пятерочки». Участники узнали о преимуществах модели, особенностях работы в продуктовом ритейле, финансовой структуре франшизы, а также о самой концепции обратного франчайзинга. Отдельное внимание было уделено поддержке франчайзи на всех этапах: от запуска магазина до его стабильной работы. Дополнительно для участников организовали экскурсию в один из магазинов сети, где они на практике познакомились с бизнес-процессами и увидели, как устроена работа торговой точки изнутри.

«Франшиза «Пятерочки» — это возможность для предпринимателей развивать стабильный бизнес в одном из востребованных сегментов рынка. Мы берем на себя ключевые операционные процессы, позволяя партнерам сосредоточиться на эффективном управлении магазином. Наша цель — создать прозрачную и выгодную модель сотрудничества, в которой каждый франчайзи получает не только прибыль, но и надежную поддержку на всех этапах работы», — подчеркнула Валерия Осташева, руководитель направления привлечения франчайзи торговой сети «Пятерочка».

Сегодня многие предприниматели открывают свой бизнес по франшизе, выбирая известный бренд, который уже давно и стабильно работает на рынке. Так, торговая сеть «Пятерочка» предлагает партнерам модель обратного франчайзинга. Управление ассортиментом, ценообразование, логистику и маркетинг полностью берет на себя головная компания. Партнеру не нужно платить роялти — вместо этого он получает ежемесячное агентское вознаграждение. Основная задача предпринимателя — построить магазин по стандартам сети и эффективно наладить его операционные процессы. Причем для успешного старта вовсе не требуется опыт в ритейле — «Пятерочка» предоставляет всестороннюю поддержку на всех этапах развития бизнеса.

Своим опытом работы по франшизе с участниками встречи поделился предприниматель Кирилл Макаров. Не имея опыта в ритейле, он начал сотрудничество с «Пятерочкой» в 2023 году и открыл свой первый магазин, а в конце 2024 года — второй. Кирилл рассказал о своем пути, способах экономии при открытии магазина, планах воспользоваться опцией «Магазин под ключ» и взаимодействии с другими партнерами сети.

«При открытии новых магазинов я полагаюсь на экспертную оценку торговой сети «Пятерочка». У компании огромный опыт, и наша совместная работа уже дала отличные результаты. Команда открыта к диалогу, всегда готова помочь, мы активно взаимодействуем и вместе находим оптимальные решения. Благодаря такому сотрудничеству мне удается развивать бизнес, минимизировать риски и быстрее адаптироваться к изменениям рынка», – рассказал Кирилл Макаров, действующий партнер торговой сети «Пятерочка».

Действующий партнер торговой сети «Пятерочка» рассказал о своем опыте открытия франшизы

Фото: предоставлено организаторами

Для открытия магазина по франшизе «Пятерочки» требуется вложение 20-25 миллионов рублей — эти средства покрывают аренду, обеспечительный платеж, ремонт и закупку оборудования. После запуска партнер получает агентское вознаграждение в размере 20-22% от выручки магазина.

Башкортостан — один из наиболее привлекательных регионов для открытия бизнеса в сфере розничной торговли. В 2024 году оборот розничной торговли в республике составил 1,541 триллиона рублей, что на 12,3% больше, чем в 2023 году. По этому показателю Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе и восьмое в России. А Уфа, как крупнейший город региона, обеспечивает значительную часть этого оборота, что делает ееособенно перспективной для развития сетевого ритейла.

ООО «Агроторг»