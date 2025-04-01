Путин подписал закон об особом порядке сдачи ОГЭ в Липецкой области

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об особом порядке сдачи ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Документ опубликован на портале правовой информации страны. Согласно нему, эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года.

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Исполнительным органам субъектов необходимо в течение 30 дней разработать и принять нормативные акты для реализации эксперимента, а также довести информацию о нем до учащихся и их родителей.

Закон предполагает, что для продолжения обучения на базе СПО выпускники девятых классов смогут сдать экзамены только по русскому языку и математике. Те, кто захочет продолжить обучение в десятом классе, должны будут пройти ОГЭ по двум обязательным предметам и двум по выбору.

Законопроект в январе 2025 года внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикерами Петром Толстым и Викторией Абрамченко. В первом чтении его приняли 12 февраля. В изначальной редакции документа пилотный проект планировалось запустить в пяти регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Ко второму перечень был расширен до 12 субъектов, в число которых вошла и Липецкая область. Однако при рассмотрении законопроекта на пленарном заседании Госдумы было получено письмо от Минпросвещения, в котором говорилось о готовности к особому порядку ОГЭ только трех указанных регионов. В связи с этим перечень участников проекта был скорректирован, а законопроект заново рассмотрели во втором чтении. Его приняли 18 марта.

Подробнее об изначальной версии законопроекта — в публикации «Ъ».

Алина Морозова