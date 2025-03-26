Число ДТП на дорогах Ленобласти за год снизилось на 5,4%, пострадавших — на 9,4%

По итогам прошедшего года общее количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Ленинградской области сократилось на 5,4%, а число пострадавших в них уменьшилось на 9,4% по сравнению с 2023 годом. Такие данные предоставили «Ъ-СПб» в дорожном комитете Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Особенно заметны улучшения в статистике ДТП с участием детей: число таких происшествий снизилось на 7,6%, число погибших и пострадавших детей — на 50% и 13,5% соответственно. При этом в 2024 году в регионе не зафиксировано ни одного случая гибели детей при организованных перевозках или при использовании ремней безопасности и детских кресел, отметили в комитете.

В сообщении также уточняется, что в рамках госконтракта в октябре прошлого года в Ленобласти была введена в эксплуатацию система фото-видеофиксации, включающая 496 комплексов, 450 из которых — устройства «Азимут 4» отечественного производства. За нарушения ПДД, зафиксированные ими в 2024 году, вынесено около 3,5 млн постановлений о штрафах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на размещение 300 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД по 180 адресам в разных районах города. На это выделили 1,2 млрд рублей.

Андрей Цедрик