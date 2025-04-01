Административное дело о хулиганстве рэпера Акима Апачева поступило в курский суд

В Промышленный райсуд Курска поступило дело об административном правонарушении в отношении рэпера Акима Апачева, который нарисовал в освобожденной от ВСУ Судже нецензурное граффити. Рассмотрение материалов назначено на 10 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аким Апачев

Фото: @akimapachev Аким Апачев

Фото: @akimapachev

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, рэперу вменяется в вину распространение в интернете неприличной информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ, максимальная санкция — штраф в размере 100 тыс. руб.). Согласно материалам дела, 22 марта Аким Апачев (настоящее имя Аким Гасанов) нанес краской из аэрозольного баллончика на одной из стен здания в Судже граффити, содержащее разговорно-сниженную и грубейшую бранную лексику. Его поступок был снят на видео. Telegram-канал Wargonzo опубликовал его, объяснив, что рэпер исправлял оставленные ВСУ граффити на собственные.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал поступок рэпера «хайпом на трагедии». После этого Аким Апачев извинился перед жителями Суджи, заявив, что никого не хотел обидеть и поддерживал российских военнослужащих. После этого господин Хинштейн провел опрос среди жителей Курской области, и по его результатам стало ясно, что большинство (87% опрошенных) не поверили словам рэпера. Он предполагал, что Акиму Апачеву предъявят обвинения по трем административным статьям: о нарушении запрета на въезд в приграничный район, использовании ненормативной лексики и порче имущества.

Сергей Толмачев, Воронеж