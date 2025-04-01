В Красноярском крае расширили перечень сфер, где запрещено работать иностранцам

Власти Красноярского края расширили перечень видов экономической деятельности, на которые распространяется запрет о привлечении трудовых мигрантов. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Котюков. Постановление вступит в силу с 1 сентября.

Запрет распространится на сферы обработки древесины, производства транспортного оборудования, оптовой торговли древесиной и пиломатериалами, ресторанов, доставки еды и прочих услуг общепита, парикмахерских и салонов красоты. Также ограничения коснутся работы в общем и среднем профессиональном образовании, дополнительном образовании для детей и взрослых. Уточняется, что у компаний, которые ранее приняли иностранцев в штат, будет два месяца, чтобы привести численность работников в соответствие с правилами.

Кроме того, указ утверждает запрет на 2026 год. Согласно документу, в следующем году, в частности, будет ограничена работа иностранцев в производстве оружия и боеприпасов, прочих транспортных средств и оборудования, оптовой торговле древесиной и пиломатериалами.

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе прошлого года Красноярский край вошел в число регионов, ужесточивших ограничения на деятельность иностранных рабочих. Указ вступил в силу 1 марта 2025 года. Тогда запрет распространился на работу в легковом такси и розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах.

Александра Стрелкова