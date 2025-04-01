Зарубежные СМИ: Каковы последствия землетрясения в Мьянме?

Количество жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс. человек. Еще 4,5 тыс. граждан получили травмы, а с более чем 400 потеряна связь, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на данные с места проведения поисково-спасательных работ. В страну прибывают специалисты из других государств. Россия также направила два спецборта МЧС. Всего командированы свыше 260 человек — это самая большая группа из иностранных команд спасателей, сообщили в ведомстве. Им уже удалось обнаружить и вытащить из-под завалов беременную женщину, которую нашли с помощью поисковых собак. Мировые СМИ описывают ситуацию в районах, которые стали эпицентром землетрясения 28 марта как критическую: спасателей и оборудования не хватает, помещений для тех, кто лишился домов нет, люди страдают от голода. В стране возобновилась гражданская война. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Катастрофическую ситуацию в наиболее пострадавших районах Мьянмы описывают иностранные спасатели. Они рассказали агентству Reuters, что местные жители не только лишились своих домов — у них нет еды и питьевой воды. Кроме того, все еще сохраняется угроза повторного землетрясения. Безопасных помещений в городе не хватает: люди вынуждены спать на дорогах и на открытых полях. Международный комитет спасения сообщает, что есть острая необходимость в палатках для временного жилья. Местные жители рассказали журналистам, что спасательных бригад и оборудования слишком мало, из-за этого затягивается время разбора завалов и тают шансы на спасение тех, кто, возможно, еще жив. Люди в отчаянии пытаются самостоятельно разбирать обломки и извлекают тела погибших.

Корреспондент британской The Guardian пишет из города Сагайн, который стал эпицентром землетрясения. На кладбище люди приносят погибших. Мест не хватает, и приходится хоронить по десять человек в одной могиле. Власти организовали вывоз тел в соседний город Мандалай на кремацию, но и там в крематории печи не справляются с потоком. Всюду распространяется трупный запах.

Ситуация осложняется тем, что в стране идет гражданская война. С 2021 года власть в Мьянме захватила военная хунта. Под ее жестким контролем находятся системы связи, дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры. Это создает дополнительные проблемы для работников гуманитарных миссий. Bloomberg пишет, что всего через несколько часов после того, как стихли толчки сильнейшего за столетие землетрясения в стране, правящий режим возобновил атаки на районы, которые контролируют разрозненные вооруженные этнические группировки. Достоверной информации о жертвах землетрясения и разрушениях в этих регионах нет: доступ иностранным СМИ туда закрыт. Повстанческие ячейки объявили о двухнедельной паузе для оказания помощи пострадавшим, но правительственные войска стали наносить авиаудары, стремясь использовать ситуацию, чтобы ослабить сопротивление и захватить больше территорий. Такое отношение к собственному народу в кризисный период делает Мьянму изгоем на международной карте и сдерживает предоставление международной помощи, заключает агентство.

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