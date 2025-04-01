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Мэр Ярославля поручил проверить все недострои города

Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил проверить все недостроенные объекты города на предмет обеспечения безопасности. Об этом он сказал в ходе открытого совещания в мэрии.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Господин Молчанов, комментируя падение с недостроя на Сосновой 15-летнего подростка, подчеркнул, что необходимо со всеми собственниками недостроенных заброшенных объектов провести работу.

«Для глав территориальных администраций поручение — в течение недели по всем объектам с привлечением департамента градостроительства, прокуратуры провести работу с собственниками недостроенных объектов, которые отвечают за безопасность. У нас фактически получается второй случай за две недели»,— сказал господин Молчанов.

Напомним, что еще один случай падения ребенка в ярославском недострое произошел в начале марта на улице Саукова, упала 12-летняя девочка. На момент обоих инцидентов доступ к недостроям закрыт не был.

При этом мэр подчеркнул, что в подобных ситуациях ответственность несут, в том числе, родители.

«Надо обращать внимание, где дети гуляют. Возможно, это детская шалость, которая может привести к серьезным последствиям. Это нельзя допустить. Родители должны объяснить, что это не место для игр»,— сказал мэр.

Алла Чижова