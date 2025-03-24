В Ярославле огородили недострой после падения ребенка

В Ярославле установили ограждение недостроенного заброшенного многоквартирного дома на улице Саукова. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Ранее суд обязал застройщика ООО «Жилстрой» принять меры к консервации объекта и ограничить свободный доступ в здание. Из-за дальнейшего банкротства права на объект перешли ППК «Фонд развития территорий». Прокуратура направила в Фонд информацию о срочном ограничении доступа в здание, что и было сделано.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в начале марта 2025 года 12-летняя девочка, находясь в заброшенном здании на Саукова, упала с 18-го на 15-й этаж и была госпитализирована.

Алла Чижова