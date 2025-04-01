ЦИПР-2025 объявила о старте пятой премии CIPR Digital

В рамках юбилейной, десятой конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) открыт прием заявок на ежегодную премию CIPR Digital. Участие бесплатное, заявки принимаются до 11 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премия будет вручаться в 14 номинациях — от цифрового здравоохранения до космических технологий. 21 апреля лонг-лист будет опубликован на сайте премии, где пройдет голосование. В жюри войдут представители власти и ИТ-ассоциаций. Сама церемония награждения пройдет 2 июня в Нижнем Новгороде

Номинации-2025:

«Здоровье нации» — за лучший проект в сфере цифровизации здравоохранения.

«Промышленный масштаб» — за лучший проект в сфере цифровизации промышленности.

«Цифровое преОбразование» — за лучший проект в сфере цифровизации образования.

«Умный транспорт» — за лучший проект в сфере цифровизации транспортного сектора.

«Цифровая энергия» — за лучший проект в сфере цифровизации энергетики.

«Городские решения» — за лучшие решения в сфере развития городских цифровых проектов.

«Зеленая цифра» — за лучшие проекты в области цифровизации устойчивого развития.

«Лучший финтех-проект» — за лучший проект в сфере финтех.

«Лучшая цифровая платформа» — за лучший цифровой сервис для бизнеса.

«Лидер цифровой трансформации» — личные премии для руководителей в области цифровой трансформации.

«Лучшее применение ИИ» — за лучший проект в области применения искусственного интеллекта.

«Легенды инфобеза» — за лучший проект в области информационной безопасности.

«Космические технологии» — за наиболее выдающийся вклад в развитие космической промышленности.

«Технологическое лидерство» — за наиболее весомый вклад в способствование достижению Россией технологической независимости.

За пять лет в премии участвовало более 500 организаций из 60 регионов. В этом году добавлены специальные награды для ветеранов цифровой трансформации.