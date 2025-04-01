ЦИПР-2025 объявила о старте пятой премии CIPR Digital
В рамках юбилейной, десятой конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) открыт прием заявок на ежегодную премию CIPR Digital. Участие бесплатное, заявки принимаются до 11 апреля.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Премия будет вручаться в 14 номинациях — от цифрового здравоохранения до космических технологий. 21 апреля лонг-лист будет опубликован на сайте премии, где пройдет голосование. В жюри войдут представители власти и ИТ-ассоциаций. Сама церемония награждения пройдет 2 июня в Нижнем Новгороде
Номинации-2025:
«Промышленный масштаб» — за лучший проект в сфере цифровизации промышленности.
«Цифровое преОбразование» — за лучший проект в сфере цифровизации образования.
«Умный транспорт» — за лучший проект в сфере цифровизации транспортного сектора.
«Цифровая энергия» — за лучший проект в сфере цифровизации энергетики.
«Городские решения» — за лучшие решения в сфере развития городских цифровых проектов.
«Зеленая цифра» — за лучшие проекты в области цифровизации устойчивого развития.
«Лучший финтех-проект» — за лучший проект в сфере финтех.
«Лучшая цифровая платформа» — за лучший цифровой сервис для бизнеса.
«Лидер цифровой трансформации» — личные премии для руководителей в области цифровой трансформации.
«Лучшее применение ИИ» — за лучший проект в области применения искусственного интеллекта.
«Легенды инфобеза» — за лучший проект в области информационной безопасности.
«Космические технологии» — за наиболее выдающийся вклад в развитие космической промышленности.
«Технологическое лидерство» — за наиболее весомый вклад в способствование достижению Россией технологической независимости.
За пять лет в премии участвовало более 500 организаций из 60 регионов. В этом году добавлены специальные награды для ветеранов цифровой трансформации.