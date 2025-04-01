UEFA может наказать «Челси» за продажу женского клуба своей материнской компании

Английский футбольный клуб «Челси» получил прибыль более 150 млн фунтов, продав женскую команду материнской компании Blueco 22 Midco Ltd. Сделка, вероятно, нарушает финансовые правила Союза европейской футбольной ассоциации (UEFA), сообщает газета The Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Klein / Reuters Фото: David Klein / Reuters

«Челси» завершил сезон-2023/2024 с прибылью 129,6 млн фунтов. Увеличение доходов клуба было связано с продажей игроков и с изменением структуры владения женской командой. Согласно финансовому отчету «Челси», доход от продажи в пользу дочерних компаний — женской команды «Челси» и других второстепенных клубных институций — составил 198,7 млн фунтов. Сделка о продаже женской команды компании Blueco 22 Midco Ltd была заключена 28 июня 2024 года — за два дня до завершения финансового отчетного периода.

По сообщению The Times, сделка нарушает финансовые правила UEFA, запрещающие клубам учитывать доходы от продажи активов своим собственным дочерним компаниям. Тем не менее, правила Английской премьер лиги разрешают подобные транзакции.

Таисия Орлова