Водитель электросамоката сбил пятилетнего мальчика на проспекте Ветеранов

Днем 31 марта 25-летний водитель электросамоката сбил пятилетнего ребенка у дома 175 по проспекту Ветеранов, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Виновник ДТП обратился в травмпункт самостоятельно. У него диагностировали закрытый перелом руки. В отношении самокатчика возбудили дело об административном правонарушении по ст.12.29 ч.2 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что иномарка сбила 12-летнего школьника на Коломяжском проспекте.

Андрей Маркелов