На летний период пригородная пассажирская компания «Содружество» назначает дополнительные пригородные поезда из Казани в направлении Свияжска и Арска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из Казани на летний период назначены дополнительные пригородные поезда

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Из Казани на летний период назначены дополнительные пригородные поезда

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дополнительные пригородные поезда будут курсировать по следующим направлениям:

Красноуфимск — Дружинино и обратно — ежедневно с 1 апреля по 31 октября;

Йошкар-Ола — Яранск — по пятницам, субботам и воскресеньям с 11 апреля по 5 октября;

Яранск — Йошкар-Ола — по субботам, воскресеньям и понедельникам с 12 апреля по 6 октября;

Канаш — Чебоксары и обратно — ежедневно с 12 апреля по 12 октября;

Казань — Свияжск — Арск — ежедневно с 28 апреля по 28 сентября;

Ижевск — Чур и обратно — ежедневно с 1 мая по 30 сентября;

Ижевск — Ува и обратно — по субботам и воскресеньям с 4 мая по 28 сентября.

Кроме того, с 26 апреля поезд № 6434 Казань — Арск будет курсировать круглый год.

Изменения также коснулись ряда маршрутов:

С 12 апреля по 12 октября поезд № 6479 Бирюли — Краснозаринск будет следовать по новому маршруту Бирюли — Волжск ежедневно;

С 3 мая по 28 сентября маршрут поезда № 6301 Казань — Свияжск будет продлен до станции Тюрлема, а поезд № 6306 Свияжск — Казань будет курсировать по маршруту Тюрлема — Казань. Оба поезда будут ходить по выходным дням (суббота и воскресенье).

Артём Дергунов