Из-за обстрела Горловки пять человек получили ранения средней тяжести

Число пострадавших в результате утренней атаки ВСУ на Горловку выросло до 13 человек, заявил мэр города Иван Приходько. По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, у пяти человек — ранения средней тяжести, у семи — легкие ранения, они пройдут амбулаторное лечение.

Глава ДНР рассказал, что украинский БПЛА нанес удар по автобусу городского маршрута №2, в котором люди ехали на работу. В числе пострадавших — трое мужчин и девять женщин. «Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь»,— написал господин Пушилин в Telegram.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка. Господин Приходько говорил, что сегодня, 1 апреля, был обстрелян автобус на площади Победы. Из-за обрыва контактной сети и ремонтных работ приостановлено движение троллейбусов. В поселке Нижний Хутор (Центрально-Городской район Горловки) повреждены коммуникации, обесточены поселки Нижний Хутор и шахты им. В. И. Ленина.