На Кубани стоимость «квадрата» в новостройке выросла на 14% за год

Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости Краснодарского края в феврале 2025 года составила 192,9 тыс. руб. Это на 14% выше показателя аналогичного периода 2024 года и на 8% больше относительно января текущего года, свидетельствуют данные департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФД «Неометрия». Фото: ФД «Неометрия».

Самая высокая цена «квадрата» в новостройках зафиксирована в Сочи — в феврале она составила 511,2 тыс. руб. (с учетом сегментов бизнес и премиум). В городе-курорте 33% сделок в прошлом месяце приходится на москвичей, которые являются самыми активными покупателями на рынке.

Далее следуют жители Кубани — ими совершено 23% сделок. Клиенты предпочитают приобретать однокомнатные квартиры — на них приходится 78% сделок. С двухкомнатными лотами совершено 12% сделок, на студии пришлось 7%, еще 3% — с трехкомнатными квартирами.

В Краснодаре средняя стоимость 1 кв. м жилья в феврале составила 162,2 тыс. руб. Каждая вторая оформленная сделка на рынке недвижимости в прошлом месяце была осуществлена с однокомнатными квартирами, 33% пришлось на двухкомнатные лоты, 10% — на студии, еще 8% — на трехкомнатные. Преимущественно недвижимость в городе приобретают жители Краснодарского края — на них приходится 95% сделок, оставшиеся 5% покупателей являются представителями Тюменской области.

В Новороссийске в феврале стоимость 1 кв. м достигла отметки в 197,8 тыс. руб. Почти половина сделок на рынке недвижимости в прошлом месяце совершена с однокомнатными лотами, 45% покупателей выбрали двухкомнатные квартиры, 5% — студии, 2% — трехкомнатные. В основном недвижимость в городе покупают жители Краснодарского края — они совершили 84% сделок. По 5% покупателей составляют представители Москвы и Волгоградской области, по 3% пришлось на Челябинскую область и Республику Башкортостан.

Как отметила директор департамента аналитики и ценообразования застройщика Ксения Рысенко, рынок недвижимости Кубани показывает стабильный рост. По ее словам, регион в последние годы вызывает все больший интерес у покупателей из разных регионов России, которые рассматривают приобретение жилья как для переезда, так и для инвестиционных целей. Особой популярностью у местных покупателей пользуются новостройки в крупных городах края — Краснодаре, Сочи и Новороссийске.

Анна Гречко