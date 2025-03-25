Долгосрочная аренда жилья в Сочи подорожала на 12-30% за год

В Сочи за год стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир выросла на 12-30%, а объем предложения увеличился почти вдвое. Об этом пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно аналитическим данным, стоимость двухкомнатных выросла на 15-20%. При этом объем предложения увеличился почти вдвое, достигнув 1,1 тыс. квартир.

По информации «Циан. Аналитики», средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир в марте 2024 года составляла 41 тыс. руб., в сентябре поднялась до 51 тыс. руб., а к марту 2025 года снизилась до 44 тыс. руб. в месяц. Двухкомнатные квартиры за этот период подорожали с 60 до 70 тыс. руб., затем немного подешевели до 68 тыс. руб.

Эксперт компании «Оникс-Недвижимость» Марина Мальцева отметила, что однокомнатные квартиры за 2024 год подорожали почти на треть, достигнув 57 тыс. руб. в месяц, а двухкомнатные — более чем на 20%, до 67 тыс. руб.

Отраслевые эксперты связывают текущий тренд с растущими ипотечными ставками и прогнозируют дальнейшее повышение стоимости съемного жилья в пределах 20%. Наиболее востребованными остаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, интерес к которым проявляют как местные жители, так и приезжие, особенно в центральных районах, Адлере и Красной Поляне.

В 2025 году эксперты прогнозируют рост цен на долгосрочную аренду жилья в Сочи на 10–20%.