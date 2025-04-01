РБК: в правительстве обсудили запрет езды на электросамокатах по тротуарам

В правительстве 26 марта состоялось совещание по внесению в ПДД поправок, касающихся передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), пишет РБК со ссылкой на источник. В совещании приняли участие представители правительства, Минпромторга, Минтранса, дептранса Москвы и МВД.

Среди обсуждаемых изменений:

запрет передвижения на всех СИМ по тротуарам;

обязательное использование шлема при передвижении на СИМ;

придание электровелосипедам с двигателями мощностью более 250 Вт статуса мопедов;

увеличение разрешенного возраста передвижения на СИМ с 14 до 16 лет.

По итогам совещания, пишет РБК, Минтрансу поручили совместно с МВД и правительством Москвы проработать возможность передвижения СИМ по пешеходным дорожкам с низкой интенсивностью движения. Также обсуждается приоритет движения для электросамокатов по велодорожке и по правому краю дороги.

Минтранс анонсировал подготовку поправок к ПДД в начале марта. Тогда сообщалось, что ведомство намерено приравнять самокатчиков к водителям транспортных средств, обязать их проходить тест на опьянение и останавливаться по требованию ГИБДД. По данным РБК, проект изменений должен быть доработан и направлен в аппарат правительства до 3 апреля.

Параллельно с этим на рассмотрении в Госдуме находится проект поправок к КоАП РФ о штрафах за катание вдвоем и создание помех пешеходам, документ прошел первое чтение в июле 2024 года и готовится ко второму. МВД готовит документы, в которых обяжет владельцев СИМ регистрировать транспорт и получать номера.

Подробнее — в материале «Ъ» «Электросамокатам повышают градус ответственности».

Полина Мотызлевская