В Чувашии 31 марта около 22:50 на 4 км автодороги Аниш — Новое Урюмово — Новые Бюрженеры в районе села Вутабоси Канашского округа произошло ДТП, в результате которого погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Чувашской Республике.

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Фото: МВД России по Чувашской Республике В Чувашии произошло ДТП, в котором погибло два человека

Фото: МВД России по Чувашской Республике

Водитель автомобиля «Хонда Сивик» не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате произошедшего одного из пассажиров — 22-летнего жителя села Вутабоси — выбросило из салона, от полученных травм он скончался на месте происшествия. Еще один пассажир, 26-летний мужчина из Мариинского Посада, получил смертельные травмы.

28-летний водитель автомобиля и трое других пассажиров были госпитализированы.

По предварительным данным, перед поездкой компания друзей праздновала рождение ребенка одного из пассажиров.

Артём Дергунов