Еврокомиссия пригрозила жесткими ответными мерами на торговые пошлины США

Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза (ЕС) применить жесткие ответные меры на американские пошлины. При этом она сказала о готовности решить проблему посредством диалога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Наша цель — найти решение путем переговоров. Но, конечно, если потребуется, мы будем защищать наши интересы, наших людей и наши компании»,— заявила госпожа фон дер Ляйен в Европарламенте в Страсбурге.

По ее словам, следующими секторами, которые затронут пошлины США, станут полупроводники, фармацевтика и древесина. В ответ ЕС намерен развивать внутренний рынок и отношения с другими партнерами. Европа располагает всеми необходимыми инструментами для защиты от новых пошлин США, уверена глава ЕК.

12 марта начали действовать американские пошлины в размере 25% на сталь и алюминий из ЕС. Европа ответила введением тарифов на €26 млрд. Президент США Дональд Трамп грозил, что Вашингтон также может ввести пошлины в размере 200% на вино и шампанское. На прошлой неделе Bloomberg писал, что ЕС прорабатывает список возможных уступок администрации США.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Трамп грезит тотальными пошлинами».