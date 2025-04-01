НЛМК Владимира Лисина за год сократила чистую прибыль в четыре раза

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Владимира Лисина завершило 2024 год с выручкой в 52,3 млрд руб., что в 4,2 раза меньше, чем в 2023-м (221,5 млрд). Выручка компании за год выросла на 5,5%: с 698,9 млрд до 737,5 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности ПАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец НЛМК Владимир Лисин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владелец НЛМК Владимир Лисин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Себестоимость продаж НЛМК увеличилась на 20%: с 487,2 млрд до 584,4 млрд руб. Прибыль от продаж напротив упала в 2,5 раза: со 127,8 млрд до 50,5 млрд руб.

Дебиторская задолженность компании на 31 декабря 2024 года составляла 178,1 млрд руб., что на 3,69% меньше, чем на 31 декабря 2023-го (185 млрд). Кредиторская выросла на 19,8%: с 78 млрд до 93,4 млрд руб.

В декабре прошлого года стало известно, что НЛМК выплатил держателям облигаций купонный доход в размере 698,7 млн руб. за период с 30 мая до 30 ноября 2024-го.

О возможной сделке по покупке Владимиром Лисиным производителя «Фрутоняни» — в публикации «Ъ».

Алина Морозова