Трамп назвал «очень громким делом» приговор Марин Ле Пен

Президент США Дональд Трамп прокомментировал приговор лидеру парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В интервью журналистам Белого дома он сравнил произошедшее во Франции с разбирательствами в США.

Можно предположить, что господин Трамп имел в виду судебный процесс против себя. В марте 2023 года большое жюри Манхэттена предъявило ему обвинение в выплате средств порноактрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года.

«Я все об этом знаю, и многие думали, что ее ни за что не осудят. Но ее отстранили от участия в выборах на пять лет, а она — ведущий кандидат. Это похоже на эту страну, это очень похоже на эту страну»,— заявил президент США.

31 марта Парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в нецелевом использовании средств Европарламента. Для этого, как утверждается, с 2006 по 2016 год она фиктивно нанимала для партии ассистентов депутатов. Госпожу Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно. Также политик не сможет участвовать в президентских выборах во Франции 2027 года.

Лидер парламентской фракции назвала свой приговор политическим. Она отметила, что намерена подать апелляцию. Ле Пен также подчеркнула, что не планирует просить президента Франции Эмманюэля Макрона о своем помиловании.

О приговоре — в материале «Марин Ле Пен не оставили ни выборов, ни свободы».