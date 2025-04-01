Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до 15 человек
Число жителей Горловки, пострадавших в результате атаки украинского БПЛА, возросло до 15 человек. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько.
Фото: @Prikhodko1970
По его данным, за прошедшие сутки было зафиксировано четыре обстрела Горловки. В частности, было обстреляно два дома в частном секторе. Обесточено четыре трансформаторные подстанции.
Горловка расположена в 50 км севернее Донецка. Сегодня, 1 апреля, утром украинский БПЛА нанес удар по автобусу, в котором люди ехали на работу. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что пять человек получили ранения средней тяжести. Из-за обрыва контактной сети и ремонтных работ приостановлено движение троллейбусов.