Аппарат мэрии Ижевска возглавил бывший юрист ГС УР и экс-чиновник из Севастополя

Исполняющим обязанности руководителя аппарата администрации Ижевска после ухода Веры Решетниковой назначили ее заместителя Михаила Вавилова, пишет «Ъ-Удмуртия». С 2020-2021 гг. экс-чиновник Севастопольского аппарата губернатора занял должность начальника правового управления администрации Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Заксобрания Севастополя Фото: пресс-служба Заксобрания Севастополя

В 2016-2017 гг. господин Вавилов представлял губернатора Севастополя в местном Законодательном собрании. Тогда высшим должностным лицом города являлся Дмитрий Овсянников, бывший федеральный инспектор по Удмуртии.

Как пишет «Ъ-Удмуртия», сейчас экс-губернатор вместе с супругой и братом находится на скамье подсудимых в Лондоне по обвинению в обходе санкций, введенных Великобританий, и отмывании денежных средств.

В 2017-2021 гг. Михаил Вавилов являлся начальником правового управления правительства Севастополя. После того, как господин Овсянников ушел в досрочную отставку и губернатором Севастополя назначили Михаила Развожаева, юрист вернулся в Удмуртию, где стал начальников правового управления Ижевска—замруководителя аппарата гордаминистрации.

В прошлом господин Вавилов был начальником правового управления—заместителем руководителя аппарата Госсовета Удмуртии. В правовых структурах регионального парламента юрист находился в 1999-2015 гг.

Михаил Вавилов родился в 1975 году в Сарапуле. В 1997-м он закончил Удмуртский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2012-м в том же вузе — по специальности «Экономика труда». До Госсовета Удмуртии господин Вавилов работал юристом на Ижевском подшипниковом заводе, являлся членом разных местных адвокатских коллегий.