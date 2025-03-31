Руководитель аппарата администрации Ижевска Вера Решетникова ушла с должности

Заместитель главы Ижевска—руководитель аппарата администрации города Вера Решетникова покинула свой пост, пишет местное издание «Сусанин» со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. С чем связано такое решение — не уточняется. Исполняющим обязанности руководителя аппарата администрации города стал Михаил Вавилов, начальник правового управления там же.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт администрации Ижевска Фото: сайт администрации Ижевска

В городской администрации Вера Решетникова на разных должностях работала с 2011 года. В 2011-2019 гг. она занимала пост начальника управления организационной работы администрации Ижевска, в 2019-2021 гг. — замруководителя аппарата. С 2021 года являлась замглавы администрации—руководителем аппарата там же.