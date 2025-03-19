В Лондоне начался суд над экс-федеральным инспектором по Удмуртии

В Лондоне начался суд над бывшим федеральным инспектором по Удмуртии, экс-губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым и членами его семьи, пишет РБК. Ему вменяют семь эпизодов обхода санкций, введенных Великобританией, и два случая отмывания денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господина Овсянникова задержали в Лондоне в январе 2024 года. По данным The Times, он получал переводы на общую сумму $82,5 тыс. на счет в одном из банков HBOS. При обыске у экс-федерального инспектора изъяли $98,5 тыс. наличными, которые могли быть были получены незаконно.

Спустя месяц Дмитрия Овсянникова освободили из-под стражи под залог. Он находился под санкциями Евросоюза, США и Великобритании с 2017 по 2022 год. Затем Европейский суд принял решение об их снятии, однако Великобритания продлила ограничения.

Сторона обвинения считает, что Дмитрий Овсянников предоставил в 2023 году недостоверную информацию для открытия банковского счета, на который его супруга Екатерина Овсянникова перевела 76 тыс. Кроме того, считает прокуратура, его брат Алексей Овсянников приобрел автомобиль за 54 тыс. после заморозки счета, которым пользовался Дмитрий Овсянников. Все фигуранты не признают себя виновными.

Дмитрий Овсянников работал федеральным инспектором в Удмуртии в 2003-2007 гг. Губернатором Севастополя он являлся в 2016-2019 гг. Этот пост он покинул «по собственному желанию». По данным РБК, после этого Дмитрий Овсянников стал замглавы Минпромторга, но лишился должности в 2020-м после скандала в аэропорту Ижевска, где он отреагировал нецензурной бранью на проверку в аэропорту.