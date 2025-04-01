Запрещенная Meta вернула в Facebook ленту только с публикациями друзей

Американская корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) добавила в принадлежащую ей соцсеть Facebook обновленную вкладку «Друзья», которая позволит сформировать ленту новостей исключительно из публикаций, историй и видео Reels, созданных друзьями пользователя. В новой ленте не будет рекомендаций и рекламного контента.

В компании отметили, что со временем платформа расширяла возможности групп, улучшала функции видео и рекламных площадок, однако «магия друзей» отошла на второй план. Новая лента призвана вернуть соцсеть к корням и общению с близкими людьми.

Доступ к вкладке «Друзья» можно получить через панель навигации в приложении, ее можно закрепить через настройки. В компании планируют дальнейшие обновления, направленные на усиление взаимодействия между друзьями на платформе.

Евгений Федуненко