Прокуратура просит посадить на 7 лет министра ЖКХ Новосибирской области

В Центральном районном суде Новосибирска, где слушается уголовное дело министра энергетики и ЖКХ региона Дениса Архипова, сегодня проходят прения сторон. Первой в них выступила прокуратура. Сторона обвинения запросила для чиновника семь лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщила «Ъ-Сибирь» прокурор отдела гособвинителей облпрокуратуры Оксана Толстых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Министр Денис Архипов был задержан в марте 2024 года. Высокопоставленному чиновнику вменили превышение должностных полномочий и злоупотребление ими (ст. 286 и ст. 285 УК РФ). По версии следствия, он неправомерно отказался от требования уплаты банковской гарантии, выданной компании «Экология-Новосибирск» для работы в качестве «мусорного» регоператора. В результате его действий, считают следователи, региональный бюджет недополучил 220 млн руб.

Кроме того, говорится в деле, в июле 2018 года, не имея на то полномочий, чиновник подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении бюджетных средств. Зная, что фирма проиграла в конкурсе на присвоение статуса регоператора, он, тем не менее, выделил ей 10 млн руб.

На следствии и судебном процессе Денис Архипов вину не признал. В феврале 2025 года чиновнику смягчили меру пресечения и отпустили из СИЗО под домашний арест.

Илья Николаев