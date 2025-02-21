Министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова отпустили из СИЗО

Центральный районный суд Новосибирска смягчил меру пресечения министру ЖКХ и энергетики региона Денису Архипову, который обвиняется в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими (ч. 1 ст. 286 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Вместо содержания под стражей суд отправил его под домашний арест, сообщил источник «Ъ-Сибирь», знакомый с ходом судебного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Архипов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Денис Архипов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Глава минЖКХ Новосибирской области Денис Архипов был задержан в марте 2024 года. По версии следствия, он неправомерно отказался от требования уплаты банковской гарантии, выданной компании «Экология-Новосибирск» для работы в качестве «мусорного» регоператора. В результате его действий, считают следователи, региональный бюджет недополучил 220 млн руб.

Кроме того, говорится в деле, в июле 2018 года, не имея на то полномочий, чиновник подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении бюджетных средств. Зная, что фирма проиграла в конкурсе на присвоение статуса регоператора, он тем не менее выделил ей 10 млн руб.

Для возмещения возможного ущерба суд арестовал имущество чиновника и его близких. В судебном заседании по избранию меры пресечения Денис Архипов вину не признал.

Как писал «Ъ-Сибирь», 18 февраля в Новосибирске по подозрению в вымогательстве взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет) был задержан руководитель АО «Спецавтохозяйство» — компании, которая сменила «Экологию-Новосибирск» (признана банкротом в 2023 году) в качестве регоператора — Александр Южаков.

Михаил Кичанов