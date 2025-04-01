Два лжесотрудника ФСБ задержаны в ДНР за вымогательство

Два лжесотрудника ФСБ задержаны в Донецке управлением ФСБ России по ДНР за вымогательство, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением ФСБ России по ДНР задержаны жители Донецка, представляющиеся сотрудниками органов безопасности и вымогавшие под угрозой физического насилия денежные средства»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что оперативные материалы переданы в Главное следственное управление МВД по ДНР для принятия процессуального решения. Задержанные дают признательные показания. Также в пресс-службе напомнили, что сотрудники ФСБ никогда не требуют от граждан осуществления финансовых операций.

В декабре 2024 года в Екатеринбурге задержали подозреваемого в хищении 1,5 млн руб. у пенсионерки. Согласно материалам дела, мужчина представился ей сотрудником ФСБ и убедил перевести средства на «безопасный счет». В отношении подозреваемого возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ему грозит до десяти лет лишения свободы.