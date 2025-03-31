Почти все ушедшие на запасные аэродромы самолеты приземлились в аэропорту Сочи

В понедельник, 31 марта, 12 из 14 ушедших на запасные аэродромы самолеты приземлились в аэропорту Сочи, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале. Два воздушных судна, выполнявших рейсы DP6941 Москва — Сочи авиакомпании «Победа», и U6-321 Екатеринбург — Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии» остаются на запасных аэродромах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Ранее из-за сильного тумана, сохранявшегося весь день, экипажи 12 рейсов были вынуждены уйти на запасные аэродромы: семь самолетов направились в Минеральные Воды, три — в Грозный, по одному — в Махачкалу и Астрахань.

Представители аэропорта отметили, что все службы работают в усиленном режиме с привлечением дополнительного персонала для максимально оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров в сложных метеоусловиях.

Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о рейсах через онлайн-табло, мониторы в терминале, сайты аэропорта и авиакомпаний. Время вылета может корректироваться из-за задержек разворотных рейсов, запланированных на прибывающих воздушных судах.

Мария Удовик