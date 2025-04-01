«Уральские авиалинии» возобновят рейсы по маршруту Екатеринбург — Махачкала

С 24 мая авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновят полеты из Екатеринбурга в Махачкалу (Дагестан), сообщили в пресс-службе перевозчика. Рейсы U6-83 и U6-84 будут выполняться на воздушных судах Airbus A320.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Ежедневные вылеты самолетов из Кольцово запланированы в период с 24 мая по 25 октября. Продажи билетов уже открыты: стоимость вылета из Екатеринбурга составляет от 7,8 тыс. руб., из Махачкалы — от 11,8 тыс. руб.

Напомним, аэропорт Екатеринбурга с 30 марта перешел на весенне-летнее расписание, по этом графику он будет работать до 25 октября. Наиболее популярными направлениями внутри России станут Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

Ирина Пичурина