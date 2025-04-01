Подразделения Росстата привели данные о промпроизводстве в СФО за январь-февраль

В 2025 году промышленность растет примерно в половине регионов Сибирского федерального округа (СФО). Об этом свидетельствуют данные территориальных подразделений Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Индекс промышленного производства в Республике Хакасия в феврале 2025 года составил 104,4%. В Республике Алтай по итогам двух первых месяцев — 102,7%, в Омской области — 102,1%. В Новосибирской области этот показатель за январь-февраль равен 100,5%.

В Алтайском крае промышленное производство в январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го сократилось на 0,7%, в Кемеровской области — на 2,3%. Индекс промпроизводства в феврале в Красноярском крае составил 97,2%, в Иркутской области — 93,7%, в Республике Тыва — 90,7%.

Как писал «Ъ», согласно данным Росстата, рост промпроизводства в РФ в феврале 2025 года составил 0,2% в годовом выражении после 2,2% в январе. В ведомстве объяснили это тем, что в феврале 2025 года было на день меньше, чем в феврале високосного 2024-го.

Валерий Лавский