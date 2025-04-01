С 1 апреля Отделение Социального фонда России (СФР) по Чувашской Республике повысило размер социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению на 14,75%. Размер повышения определяется в зависимости от роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Об этом сообщает пресс-служба СФР по Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 апреля в Чувашии Отделение СФР проиндексировало социальные пенсии на 14,75%

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ С 1 апреля в Чувашии Отделение СФР проиндексировало социальные пенсии на 14,75%

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Социальная пенсия выплачивается независимо от наличия страхового стажа или пенсионных баллов. Она назначается по возрасту, а также гражданам с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Повышение затронет и получателей государственного пенсионного обеспечения. В их числе — участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», космонавты, летчики-испытатели, военнослужащие срочной службы, лица, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей.

Индексация происходит автоматически, поэтому обращаться в Соцфонд не нужно. Выплаты поступят получателям в апреле согласно установленному графику доставки.

Артём Дергунов