В Сочи и Сириусе ожидается туман с видимостью около 500 метров

Утром и днем 1 апреля в Сочи и на федеральной территории «Сириус» синоптики прогнозируют туман с видимостью 0,5-1 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены в усиленный режим работы. Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры предосторожности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по единому номеру 112.

«Ъ-Сочи» писал, что из-за тумана более 10 самолетов перенаправили на запасные аэродромы. Все службы работали в усиленном режиме с привлечением дополнительного персонала для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров в сложных метеоусловиях.

Мария Удовик